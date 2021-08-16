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Вадим Боровик о митингах в августе 2020-го: «Те, кто были вовлечены в этот хаос, иногда не понимали, что они инструмент в чужой игре»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «
Алена Сырова, СТВ:
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Вадим Боровик, политолог:
Кирилл Казаков:
Вадим Боровик:
Смотрите, сейчас в Афганистане проблемы. С этой стороны будут на Россию управляемый хаос направлять. И здесь. Представьте, если бы мы здесь не устояли, еще тяжелее было бы России. Так вот, что мы должны понимать самое главное? Что, к счастью, мы устояли. Но, к сожалению, вместо того чтобы сейчас максимально сконцентрироваться на своей экономике, на социальной сфере и прочем, вместо того чтобы максимально повышать уровень жизни населения, мы вынуждены часть своих сил, ресурсов отвлекать на то, чтобы противостоять этой угрозе. Серьезной угрозе. Белорусы должны понимать: главный ущерб, который нанесли нам вот эти вот любители гулять, любители раздавать цветочки и прочее – то, что они очень существенно сдерживают наше экономическое развитие. Существенно сдерживают уровень жизни населения. И ставят под угрозу наш суверенитет.
Кирилл Казаков:
Вадим Боровик:
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Вадим Боровик о митингах в августе 2020-го: «Те, кто были вовлечены в этот хаос, иногда не понимали, что они инструмент в чужой игре»
Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам....
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