Экс-посла Игоря Лещеню признали политическим заключенным

Источник материала: Салiдарнасць

На данный момент в Беларуси политическими заключенными признан 631 человек.





— 11 августа 2021 года был задержан и помещен в изолятор временного содержания бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, который после недемократических выборов президента в августе 2020 года осудил насилие в отношении белорусского народа и протестующих, а впоследствии принимал участие в различных общественных политических инициативах, — говорится в совместном заявлении правозащитных организаций.

Авторы заявления уверены, «что истинным мотивом лишения свободы является его ненасильственная деятельность по продвижению демократических ценностей, а также правомерная реализация свободы мнений и их выражения».

— Мы требуем от властей Беларуси немедленно освободить Игоря Лещеню и прекратить его уголовное преследование, прекратить репрессии и освободить всех политических заключенных, — говорится в заявлении.

По состоянию на 16 августа, в Беларуси политическими заключенными признан 631 человек.

Напомним, что 11 августа силовики организовали облаву на участников цифровой площадки «Сход», среди задержанных оказался экс-посол Игорь Лещеня.

12 августа стало известно, что дипломата проверяют на причастность к действиям, грубо нарушающим общественный порядок.

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