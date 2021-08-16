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Самые крупные весят 11 кг. Как в Беларуси выращивают арбузы и чем они отличаются от импортных?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусы стали есть арбузов в четыре раза больше, чем 10 лет назад. Это связано с изменением погодных условий, которые сегодня позволяют выращивать их на своих грядках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Агрономы не скрывают – большая ягода интригу вкуса держит до последнего и становится главной загадкой августа.
В 2020 году впервые выращивать арбузы в промышленных масштабах в Могилевской области решилось хозяйство «Рассвет». Аграрный эксперимент удался, и арбузный бизнес стали развивать дальше. В 2021-м некоторые экземпляры достигают 11 килограммов.
Первый арбуз в хозяйстве «Рассвет» сорвали 3 августа. Сами того не подозревая, работники предприятия дали старт бахчевому сезону в Международный день арбузов. А чуть раньше к первым спелым плодам на полях местные агрономы подбирались с волнением.
Александр Иваницкий, агроном сельхозпредприятия «Рассвет имени К. П. Орловского»:
За последние два года агрономы хозяйства «Рассвет» наслушались немало скептических речей о бесполезности задуманного. Ответ пессимистам сегодня выглядит так, и он удивляет своими размерами: средней вес – 5 килограммов, а некоторые экземпляры достигают 11 килограммов.
Евгений Хомяков, садовод сельхозпредприятия «Рассвет имени К. П. Орловского»:
Юлия Мычка, корреспондент:
Евгений Хомяков:
Юлия Мычка:
Евгений Хомяков:
К выращиванию бахчевых в хозяйстве подошли серьезно. Специально для арбузной посевной белорусские ученые разработали целый комплекс агрегатов. После теплицы уже в открытом грунте рассаду лелеяли, как могли. В мае ей было холодно, в июне очень жарко. И казалось, небесная канцелярия планирует погубить сладкую полосатую идею на корню.
Елена Юрковец, главный технолог производственного участка «Сад» сельхозпредприятия «Рассвет имени К. П. Орловского»:
Юлия Мычка:
Еще недавно для местных жителей арбузы в полях казались диковинкой. Почти экзотический урожай 2020 года распробовать успели не только кировцы, и в 2021-м дополнительная реклама товару уже не нужна.
Валентина Казакевич, жительница Бобруйска:
– В том году брали, очень понравились. В этом году решили тоже купить.
Ольга Пищалина, заместитель директора по сбыту и маркетингу сельхозпредприятия «Рассвет имени К. П. Орловского»:
В многодетной семье Бегуновых кировские арбузы теперь обязательный десерт и утром, и вечером. Полезное лакомство в эти жаркие дни стало удачной заменой не только конфетам, но и мороженому.
Бывает, что в день семья расправляется не с одним зеленым кафтаном. Важно, что ограничений на такую сладость родители не делают. Здесь главное не лопнуть.
Елена Бегунова, жительница агрогородка Мышковичи:
Тем, кто планирует повторить агрономический эксперимент у себя на грядках, важно знать, что рассаду надо вырастить заранее, почва должна быть легкой, а грунтовые воды проходить на глубине больше метра.
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Новости Беларуси. Белорусы стали есть арбузов в четыре раза больше, чем 10 лет назад. Это связано с изменением погодных условий, которые сегодня позволяют...
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