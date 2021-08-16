Источник материала: UDF



Фото: ТАСС

«Среди причин быстрого падения правительства Ашрафа Гани газета [The New York Times], как и многие другие издания мира, отмечает невероятную коррумпированность силовых структур и, как следствие, недовольство многих афганцев этой властью», — пишет сегодня русская служба BBC в обзоре мировой прессы.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обрушение коррумпированной декорации Построило начальство страну-декорацию и живет в какой-то лихорадке.

Все вроде бы было в коррумпированном Афганистане, на первый взгляд, крепко: президент, армия, дающий интервью приятный министр иностранных дел. И все рухнуло за несколько дней. Развалилось. Как когда-то, в Российской империи и СССР.Вот и у нас в коррумпированной сверху стране дела обстоят похоже: «Цезарь на месте, соратники рядом», дети пошли во власть (чекист-аграрий Патрушев-мл). Выборы с Памфиловой, дипломатия с Лавровым и Захаровой, борьба с пожарами Путина и его охранника Зиничева, встречи первого лица с подставным народом, выступления на согнанных стадионах, космическая бабушка с мешками писем об обнулении, полковники Черкалин и Захарченко с самосвалами денег. Оппозиционеры в тюрьмах и за границей. Страна, наконец-то, в согласии с правящими чинами ФСБ, «цветет построже» — наловили «шпионов», позакрывали медиа и организаций всласть.Но если спросить обычного россиянина, готов ли он сражаться за крейсерские яхты Усманова и Абрамовича, за летающих корги Шувалова, за геленджикский дворец? Кто за них выйдет на улицы? Какой будет ответ, как думаете? Полагаете, он будет отличаться от ответа афганского народа, пусть последний и был дан перед лицом средневековых дикарей с бородами? Эй, ВЦИОМ, заголи общественное мнение!Построило начальство страну-декорацию и живет в какой-то лихорадке: забивает все, что говорит правду и желает мирных перемен.В Советском Союзе так было десятилетиями: травили диссидентов и пели песни о любви к социалистической родине, подтвержденной победой в войне. Потом, когда СССР рухнул, никто не вышел его защищать. Ни один ветеран, коммунист, сотрудник КГБ или армеец со звездой на фуражке. Тот же коммунист-чекист Путин. Где он был в августовские и декабрьские дни 1991-го? Как защитил страну от «геополитической катастрофы»? Патрушев, Бортников, Нарышкин, Сечин? Расчехлили свои пистолеты?Афганистан – это вам, начальнички, урок. Как эхо краха Российской империи и СССР. Прикатило и ударило по ушам предвестием будущей судьбы. Выключайте свою аквадискотеку.