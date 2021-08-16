Казакевич: «Проблема беженцев — это, прежде всего, проблема сопредельных государств»

Источник материала: Салiдарнасць

Какова вероятность, что Кремль привлечет к защите границ Таджикистана белорусов.

Афганистан полностью находится под контролем талибов. Тысячи местных пытаются покинуть захваченное государство, соседние страны находятся в напряжении от подобной смены власти рядом с их границами.





Афганистан, 16 августа. Фото Shakib Rahmani, AFP

Организация Договора о коллективной безопасности пообещала помочь Таджикистану в случае угрозы со стороны боевиков, захвативших страну-соседку.

«Филин» спросил у политолога Андрея Казакевича, какова вероятность, что Кремль привлечет к защите границ Таджикистана белорусских военнослужащих, а также обсудил возможный наплыв мигрантов из Центральной Азии.

— Вероятность того, что Россия направит наших военнослужащих защищать Таджикистан — нулевая. Потому что Кремль не имеет возможности направить, он может только обратиться к белорусской стороне с просьбой рассмотреть вопрос. Решение России автоматически не распространяется на армию Беларуси, сколько б мы ни говорили о зависимости в вопросах безопасности от восточного соседа.

Возможно ли в принципе, что белорусское руководство направит в Таджикистан людей? Наверное, да. Однако, я думаю, такой сценарий крайне маловероятен, потому что каких-то стратегических интересов у Беларуси там особо не было. Кроме того, специальных подготовленных частей, имеющих опыт в такого рода операциях, у страны тоже нет. И направление туда людей может вызвать не очень хороший общественный резонанс.

В Беларуси, как правило, выступают против того, чтобы армия участвовала в акциях за пределами страны. Особенно, если в итоге будут человеческие жертвы.

Хотя, конечно, учитывая декларации про разворот на Восток и улучшение отношений с азиатским регионом, сделанные в последние месяцы, можно допустить, что какой-то небольшой контингент туда будет направлен, вероятно, узкие специалисты.

Эксперт отмечает, что у членов ОДКБ обязательства по защите стран, входящих в организацию, наступают только в том случае, если осуществляется прямой акт агрессии против одной из них.

— Если талибы начнут вдруг наступление на Таджикистан, тогда только вступают в силу обозначенные договоренности. Опять же, мы не знаем, как это будет работать, потому что ОДКБ — очень аморфная структура. И как ситуация будет решаться на практике представить сложно.

Основное бремя будет нести Россия, а другие члены, полагаю, будут воздерживаться от каких-либо активных действий. Опять же, кроме среднеазиатских государств, потому что происходящее будет близко к их границам.

В конце концов, новое правительство Афганистана не начинает какие-то наступательные действия в отношении своих соседей. Думаю, в ближайшее время талибы будут заняты внутренними вопросами, которых у них достаточно много.

Можно, конечно, ожидать, что появятся новые угрозы: беженцы, распространение террористической деятельности. Однако, все это не подпадает непосредственно под какие-то обязанности других стран, входящих в ОДКБ, так как такие сценарии не будут являться прямой агрессией против суверенного государства.

Что касается наплыва потока беженцев, собеседник считает, что для ЕС это не станет большой проблемой.

— Вряд ли можно ожидать, что пассажирское авиасообщение будет устойчивым и массовым в ближайшее время. Учитывая, что аэропорты, очевидно, перейдут под контроль «Талибана».

Поэтому проблема беженцев — это, прежде всего, проблема сопредельных государств, куда эти потоки беженцев в основном уже направлены: в Узбекистан и Таджикистан.

Понятно, что из этих стран добираться до Евросоюза придется достаточно долго и сложно, учитывая, сколько границ нужно будет преодолеть. Тем более, каждое из государств имеет определенные международные обязательства касательно беженцев. Хотя, конечно, сама проблема миграции в результате этого кризиса существует уже минимум несколько месяцев, — заключает политолог.