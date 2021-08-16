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Правозащитники признали Игоря Лещеню политзаключенным

16.08.2021 20:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларуские правозащитники приняли совместное заявление о признании Игоря Лещени политическим заключенным.

Правозащитники признали Игоря Лещеню политзаключенным
Заявление публикует ПЦ "Вясна"

"Мы, представители правозащитного сообщества Беларуси, с нарастающей тревогой отмечаем продолжение беспрецедентных по масштабу репрессий в отношении представителей национального гражданского общества.

11 августа 2021 года был задержан и помещен в изолятор временного содержания бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, который после недемократических выборов президента в августе 2020 года осудил насилие в отношении белорусского народа и протестующих, а впоследствии принимал участие в различных общественных политических инициативах.

Мы уверены, что истинным мотивом лишения свободы является его ненасильственная деятельность по продвижению демократических ценностей, а также правомерная реализация свободы мнений и их выражения.

На основании этого мы считаем его преследование и лишение свободы политически мотивированным, связанным с ненасильственной деятельностью, направленной на защиту прав человека и основных свобод, а его самого - политическим заключенным в соответствии с п. 3.1 Руководства по определению понятия «политический заключенный».

Мы требуем от властей Беларуси немедленно освободить Игоря Лещеню и прекратить его уголовное преследование, прекратить репрессии и освободить всех политических заключенных".

Правозащитный центр «Весна»;

"Правовая инициатива";

Lawtrend;

Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова;

Белорусская ассоциация журналистов;

Белорусский ПЕН-центр;

РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет";

Белорусский документационный центр;

"Идентичность и право".
 
 
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Беларуские правозащитники приняли совместное заявление о признании Игоря Лещени политическим заключенным.
 
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