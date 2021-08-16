Источник материала: UDF



Кристина Тимановская. Фото из социальных сетей

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тимановская подписала письмо спортсменов за новые выборы Сегодня, 16 августа, прошел ровно год с момента создания открытого письма.

Белорусская легкоатлеткаи ее мужподписали письмо спортсменов за честные выборы и против насилия, сообщают СМИ.Сегодня, 16 августа, прошел ровно год с момента создания открытого письма.На данный момент письмо спортсменов за честные выборы и против насилия подписали 2138 человек.Напомним, белорусский спортивные функционеры силой пытались вывезти легкоатлетку Тимановскую из Токио, где проходили Олимпийские игры.Она рассказала журналистам, что боится лететь в Беларусь, и попросила политического убежища в Европе. Впоследствии бегунья получила польскую гуманитарную визу, вечером 4 августа она прилетела в Варшаву.