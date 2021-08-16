Бывший посол в Словакии и помощник Лукашенко Игорь Лещеня признан политзаключенным

Задержанный 11 августа экс-дипломат Игорь Лещеня признан политзаключенным.



Фото: МИД РБ

В заявлении представителей правозащитного сообщества отмечается, что Лещеня «после недемократических выборов президента в августе 2020 года осудил насилие в отношении белорусского народа и протестующих, а впоследствии принимал участие в различных общественных политических инициативах», передает БелаПАН .

«Мы уверены, что истинным мотивом лишения свободы является его ненасильственная деятельность по продвижению демократических ценностей, а также правомерная реализация свободы мнений и их выражения», — говорится в заявлении правозащитников.

Они требуют от властей «немедленно освободить Игоря Лещеню и прекратить его уголовное преследование, прекратить репрессии и освободить всех политических заключенных».

12 августа официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская сообщила БелаПАН, что ведомство проверяет причастность бывшего посла Беларуси в Словакии Игоря Лещени к массовым беспорядкам.

«Управление Следственного комитета по городу Минску продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков (ст. 342 УК), произошедших на территории столицы. Следователями исследуется информация о причастности Игоря Лещени к совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок», — сказала Гарлинская.

Лещеня в 2002—2006 годах был помощником Александра Лукашенко по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. После президентских выборов в августе 2020 года он одним из первых публично осудил насилие против мирных демонстрантов и подал в отставку с должности посла в Словакии. Лещеня также был первым председателем платформы «Сход»

В списке политзаключенных 631 человек. Статус бывших политзаключенных имеют 81 человек, в том числе скончавшийся в шкловской колонии Витольд Ашурок.