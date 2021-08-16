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Посольство Беларуси в Таджикистане: в Кабуле находится лишь один белорус

16.08.2021 20:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Поступило лишь одно обращение белорусской гражданки, которая сообщила, что в Кабуле находится ее отец – гражданин Беларуси, сообщил первый секретарь-консул посольства Беларуси в Таджикистане Александр Новак в эфире телеканала "Беларусь 1".



"Поступило одно обращение белорусской гражданки, которая сообщила, что в Кабуле находится ее отец – гражданин республики Беларусь. В настоящее время прорабатываются различные варианты эвакуации данного гражданина, в том числе в сотрудничестве с нашими международными партнерами", – сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter сообщил, что в понедельник украинский самолет эвакуировал из Афганистана почти 80 человек, в том числе граждан Беларуси. Как оказалось, все немного не так: белорус на украинском самолете был членом экипажа.

К слову, белорусы, которые находятся в Афганистане, могут обращаться за помощью в белорусское посольство в Таджикистане.
 
 
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Поступило лишь одно обращение белорусской гражданки, которая сообщила, что в Кабуле находится ее отец – гражданин Беларуси, сообщил первый секретарь-консул...
 
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