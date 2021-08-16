Как КГБ пытался завербовать правозащитницу

mspring.media Причиной для задержания волонтёрки были открытки и письма солидарности, которые она с друзьями отправляла политузникам, ишет





Неизвестными оказались сотрудники УКГБ по Могилевской области. В то время по Могилеву как раз массово шли задержания и допросы по уголовному делу якобы о терроризме.





ВНЕЗАПНЫЙ ЗАХВАТ





Люди, у которых должны быть горячее сердце и холодная голова, поджидали женщину в кустах. Сперва она приняла их за воришек, охотящихся за телефонами, так как именно это устройство схватил неизвестный странного вида. Но позже опешила от удостоверения, где было написано “КГБ”.





Для начала её повезли домой, чтобы провести там обыск. Естественно, там ничего подозрительного не обнаружили, но "на всякий случай" изъяли ноутбук.





После сотрудники спецслужбы увезли Татьяну Живицу в могилёвское облуправление на улице Пионерской, где допрашивали её в течении нескольких часов.





Коллеги Живицы, заметив, что она некоторое время не выходит на связь, начали самостоятельные поиски. Достаточно быстро выяснилось, что она находится именно в УКГБ по Могилевской области.





Когда Живице позвонила дочь, Татьяне под давлением чекистов пришлось соврать, что она находится в суде, где мониторит один из процессов.





Адвокат Татьяны Живицы также сходил в КГБ, однако дежурный отказался даже сообщать, находится ли волонтерка у них. К своей подзащитной адвоката не допустили.





ПРИЦЕЛ НА ВЕСНУ





Естественно, что повод для задержания оказался формальностью. Все, что интересовало агентов – могилевское отделение ПЦ «Весна» и волонтерская команда MAYDAY.





Сотрудники КГБ задавали вопросы, кто и чем конкретно занимается в правозащитном центре, спрашивали про отдельных личностей – Алексея Колчина, Александра Буракова, Наталью Михалькову и Бориса Бухеля.





Особенно чекистов интересовало, кто ведет телеграм-канал MAYDAY.





В свою очередь, Татьяне агенты КГБ говорили, что её коллеги из “Весны” уже побывали у них и “сдали” всех и вся (что не могло произойти физически – уже долгое время они находятся за границей).





Также любопытно, что чекисты прямо заявили Татьяне, что журналист “Могилевской весны” Саша Райкон (Бураков) якобы разместил информацию о старшем следователе УСК по Могилевской области Андрее Шетько в одном из телеграм-каналов, признанных экстремистскими, хотя Райкон даже никогда не был на него подписан и никакой информацией личного характера о Шетько не обладает и даже никогда с ним не сталкивался.





КЛЮЧ ОТ ДВЕРЦЫ





Двое сотрудников обрабатывали женщину в течение восьми часов — в 11.00 она была задержана, а в 19.00 отпущена. Как и всем могилевчанам, которых последний месяц массово возят в это учреждение, Татьяне Живице предложили подписать бумагу о сотрудничестве и записать видео с осуждением экстремизма, что и было сделано.





Альтернативой была убедительная угроза уголовного преследования и задержание минимум на 72 часа в качестве подозреваемой. После вербовки женщине выдали рабочее имя «Шрек».





А квинтэссенцией работы секретных агентов стало беззаботное предложение отдать им ключи от офиса «Могилевской весны». Повезло, что уже долгое время ключей у Татьяны не было.





Это произошло во время второй встречи, когда “рыцарям плаща и кинжала” показалось, что вербовка прошла удачно. Да, сотрудники КГБ решили проникнуть инкогнито в рабочее помещение правозащитников. Хотя «Могилевская весна» всегда работала открыто и ничего не мешало чекистам просто зайти и посмотреть, кто и как работает.





Выйдя из здания КГБ волонтёр, конечно же, сразу рассказала о вербовке всем коллегам, друзьям и знакомым. Перед правозащитниками стала проблема сделать её жизнь максимально безопасной.





В данный момент, по настоянию коллег, Татьяна Живица переехала жить в другую страну.