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Лукашенко одобрил изменения в деятельность сферы такси
Источник материала: Партизан
Проект указа предполагает введение регистрационных карт транспортного средства, карт допуска водителя, диспетчера автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении и диспетчера такси.
Александр Лукашенко одобрил предлагаемые Минтрансом поправки в работу такси, сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.
"Мы фактически идем по пути Российской Федерации. Они применяют примерно аналогичные подходы к работе такси. Сегодня рынок до конца не урегулирован с точки зрения наличия транспортных средств, компаний, которые работают. Подразумевается все это делать в электронном виде. То есть будет электронная база с водителями, транспортными средствами", - заявил он.
"Это нелицензируемый вид деятельности. Если водитель хочет работать, у него должна быть заведена карточка учета, где будут фиксироваться все нарушения, прохождения технического осмотра транспортного средства, соответствие транспортного средства. Тем самым не будем допускать к перевозкам неопытных водителей", - добавил Авраменко.
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Проект указа предполагает введение регистрационных карт транспортного средства, карт допуска водителя, диспетчера автомобильных перевозок пассажиров в...
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