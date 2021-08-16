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Боровик: митинг – это не тот метод, митинги у нас должны быть только для чествования ветеранов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Вадим Боровик, политолог:
Знаете, я когда был в Латинской Америке, в Венесуэле, еще до того, как у них была попытка переворота, Гуайдо пока там не начал – они там все время: «Revolucion, revolucion». Любой журналист – слово «революция» на первом месте. Все время у них любители помитинговать. Видите, к чему это приводит? Белорусам не свойствено митинговать, бастовать, ломать и крушить. Но посредством технологий, зомбирования, кодирования, подкупа ряда лиц, работа спецслужб здесь – часть людей удалось вывести на улицу. И очень многие не осознавали того, что они сами себе роют могилу. Слава богу, мы сегодня ушли от этих митингов. И дай бог, чтобы у нас проходили какие-то мирные собрания граждан только по хорошему поводу. Давайте все вопросы решать в стенах парламента, в аудиториях, трудовых коллективах. Митинги у нас должны быть только для чествования ветеранов.
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Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам....
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