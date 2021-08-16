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Вадим Боровик о «Большом разговоре»: там люди приехали, у них не было цели вопрос задать

16.08.2021 21:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «Большой разговор с Президентом» – конкретные посылы и междустрочие – в политическом ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Юля, год ты отработала с Президентом. Возьмем за точку входа 16 августа 2020-го, и сейчас оканчивая «Большим разговором». Президент, окружение и сама ситуация как менялись в твоем понимании как журналистки пула?

Вадим Боровик о «Большом разговоре»: там люди приехали, у них не было цели вопрос задать

Юлия Бешанова, политический обозреватель, ведущая ЗАО «Столичное телевидение»:
Мне кажется, оно меняется ежедневно, в зависимости от повестки. Если был период, когда мы были сосредоточены на том, что происходит внутри страны, расколе, который мы переживали впервые в белорусском обществе, то сейчас мы продолжаем заниматься своими делами. Сейчас главное – сосредоточиться на том, что происходит внутри страны. Знаете, как после любой войны мы переводим все на мирные рельсы. Сейчас это главное. В риторике Президента все больше появляется того самого внешнего контура. Наверное, сейчас появилось понимание, откуда произошел разлад внутри, что не все здесь. И вот это понимание, наверное, приводит к тому, что и риторика сейчас меняется. Да, она бывает иногда жесткой, мы видели на «Большом разговоре» достаточно жесткие высказывания Президента. Но, опять же, что касается европейских журналистов: когда четвертый раз звучит один и тот же вопрос... Давайте честно скажем, мы все удивились выдержке, и не каждый из нас смог бы четвертый раз спокойно объяснить еще раз одно и то же, что спрашивали бесконечно.

Вадим Боровик о «Большом разговоре»: там люди приехали, у них не было цели вопрос задать

Вадим Боровик, политолог:
Говоря о школе журналистики. Привожу пример – они пять раз задавали один и тот же вопрос. Когда Президент первый-второй раз ответил очень развернуто. И учитесь, вот Гигин молодец, наших готовит. Когда Президент к нему обратился, говорит: «Вадим, что сидишь грустишь, задай какой-то вопрос». Он говорит: «Александр Григорьевич, не задаю, потому что как хочу задать, кто-то до меня скажет». Александр Григорьевич: «Может, какие-то мысли есть?» И Гигин на полчаса, грамотно и интересно.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
22 минуты, не надо.

Вадим Боровик: 
Двадцать минут задавал – вот человеку есть что сказать. А там люди приехали, у них не было цели вопрос задать.

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