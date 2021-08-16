Почему студенты из стран СНГ все чаще выбирают высшее образование в Беларуси?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Студенты из СНГ все чаще выбирают высшее образование в Беларуси. Их устраивают условия, уровень преподавания и стоимость обучения. Доступные знания, и при этом европейское образование.

Кристине Оганнисян из Армении пришлось даже выучить белорусский язык, чтобы поступить в Белгосуниверситет. БГУ входит в топ-300 лучших вузов мира. Специальность – аудиовизуальная журналистика. Учится в Беларуси уже третий год.

«Почему именно Беларусь, мне кажется, что эта страна мне по духу ближе. Сейчас Беларусь как моя вторая родина. Был экзамен по русскому языку, было собеседование, никаких сложных процедур не было. Я думаю, что приняла правильное решение и не жалею об этом», – рассказывает Кристина.

Кристина говорит, что ей не хватает общения на армянском. Она уверена, жить человек должен на своей родине. Поэтому через два года с дипломом вернется домой. А пока дефицит национальной культуры восполняет танцами. Занимается в фольклорном ансамбле. Причем танцуют в нем не только армяне. Научиться приходят белорусы и представители других национальностей.





«Я без танцев жить не могу, я себя без них даже не представляю. Это частичка моей души, причем когда ты не на родине, ты хочешь делать что-то, что тебя приблизит к родине, и вот эта частичка живет во мне. Я без репетиций не могу. Все делаю, чтобы их не пропустить, очень стараюсь поддерживать нашу культуру – развивать ее в Беларуси, показать все ее богатство», – добавляет Кристина.





Например, филологический факультет – лидер по количеству иностранных студентов-бакалавров в БГУ. В их числе 150 студентов из стран СНГ. Анастасия Боровик на третьем курсе филфака, специальность – восточная (китайская) филология. Студентка приехала в Беларусь из Тюмени. Поступала по результатам ЕГЭ и баллу аттестата.

«По количеству работ, по преподавателям, которые были у нас, я решила поехать именно сюда. Кроме того, у меня белорусские корни, у меня многонациональная семья. Поэтому я подумала, что хочу быть ближе к ней», – рассказывает Анастасия.





Возвращаться на родину девушка не планирует. Говорит, что видит перспективы в Беларуси. Правда, мечтает о стажировке в Китае – хочет преподавать русский местным студентам.

«Мне это очень нравится. В будущем я бы хотела связать свою жизнь с преподаванием. Либо пойти в переводческую сферу и непосредственно переводить, делать локализации для видеоигр», – добавляет студентка.





А Джавид Халиев из Азербайджана приехал в Минск исполнить детскую мечту – стать адвокатом. Но еще не решил, останется ли в Беларуси или вернется на родину. Но традиционный плов у него всегда на столе.

«Я был на практике в Азербайджане. У нас есть практика на втором курсе, на третьем, на четвертом я не смог поехать на родину из-за ковида. У нас законодательство на 92 процента совпадает, поэтому что-то особенно заучивать не надо, но все равно придется пройти практику, чтобы детально знать законодательство своей родины», – рассказывает Джавид Халиев, студент юридического факультета БГУ.





Студент исторического факультета БГУ Тимофей Мельник из Молдовы. Еще в детстве увлекся нумизматикой и теперь изучает историю монетной чеканки. Каждый день работает в музее университета и собирает свою коллекцию.

«В моей личной коллекции где-то 236 монет. Ну я в принципе начал ее собирать где-то с первого класса. Отсюда, собственно, и пошла любовь к истории. Родственники ездили за границу и всегда привозили с собой какие-то монетки, мне отдавали», – рассказывает Тимофей Мельник, студент исторического факультета БГУ.





Алибек Бекбауов из Казахстана только осваивается в Беларуси. Заканчивает первый курс географического факультета.

«Родился я городе Ахчебе, в Казахстане. Но большую часть жизни я провел в столице. Приезжаешь домой, родители, друзья, семья все собираются за столом. Мама бешбармак готовит», – рассказывает студент БГУ Алибек Бекбаусов.





Карты – это его стихия. Причем он выбрал редкую и современную специальность. Ее предлагают не многие вузы. Космоаэрокартография. Здесь учат составлять карты с помощью аэроснимков. То есть с дронов или даже из космоса.

«Поступить было не так трудно, как учиться. Учиться действительно тяжело. Потому что специальность тяжелая. А вот что касается адаптации, то ничего сложного, потому что все страны СНГ более или менее похожи. Люди добрые, я бы даже сказал, что добрее, чем у нас», – говорит Алибек.

Только на географическом факультете за последние десять лет дипломы получили более 200 студентов из стран СНГ.





«Иногда они сдают экзамены у нас на факультете, иногда мы принимаем те экзамены, которые они сдали у себя на родине. Что касается обучения, учиться не всегда легко. Но зато они получают очень большой опыт культурный и образовательный, который они везут к себе домой», – рассказывает заместитель декана факультета географии и геоинформатики БГУ Владимир Махнач.

Сегодня в Белорусском государственном университете обучаются более 2500 иностранных студентов из 50 стран. Причем большая часть – из стран СНГ. Всего же в Беларуси учится более 20 тысяч иностранных студентов.