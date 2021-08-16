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США срочно увеличивают военное присутствие в Афганистане до 7000 человек
Источник материала: Навiны
В Кабул дополнительно отправят тысячу бойцов 82-й воздушно-десантной дивизии, сообщает телеканал Fox News. Общее число американских военных на территории Афганистана достигнет 7 тысяч человек.
Президент США Джо Байден
В апреле Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана, где они находились с 2001 года. К началу июля США вывели из страны более 90% воинского контингента. На фоне вывода войск в стране обострилась ситуация с наступлением на крупные города боевиков движения «Талибан». 15 августа исламисты вошли в Кабул, президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.
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В Кабул дополнительно отправят тысячу бойцов 82-й воздушно-десантной дивизии, сообщает телеканал Fox News. Общее число американских военных на территории Афганистана...
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