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Трех гродненчанок осудили за участие в протестах

16.08.2021 22:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Три жительницы Гродно получили различные сроки ограничения свободы за участие в акции протеста в областном центре 6 сентября 2020 года, сообщают правозащитники.

Трех гродненчанок осудили за участие в протестах

Решением суда Октябрьского района Гродно (судья Максим Голубович) Анна Мороз приговорена к четырем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, Алла Гороцкевич — к двум с половиной годам ограничения свободы без направления в ИУОТ, ее дочь Галина — к трем годам ограничения свободы с направлением в ИУОТ, передает БелаПАН.

Они признаны виновными по двум статьям Уголовного кодекса: 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).

До суда женщины провели под стражей пять месяцев. После оглашения приговора Мороз и Горацкевич-старшую освободили в зале суда. Сообщается, что после возбуждения уголовного дела у Аллы Горацкевич было диагностировано онкологическое заболевание.

6 сентября в городе произошли столкновения между демонстрантами и силовиками. Потерпевшими по делу проходили 11 омоновцев.

 
Теги: Гродно
 
 
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Три жительницы Гродно получили различные сроки ограничения свободы за участие в акции протеста в областном центре 6 сентября 2020 года, сообщают правозащитники.
 
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