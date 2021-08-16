Гражданин Беларуси не смог оперативно покинуть Кабул

В посольство Беларуси в Таджикистане поступили сведения о находящемся в захваченном исламистами Афганистане.





Поступило одно обращение белоруски, которая сообщила, что в Кабуле находится ее отец, тоже гражданин Беларуси. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал первый секретарь-консул посольства Беларуси в Таджикистане Александр Новак.

По словам дипломата, в настоящее время прорабатываются различные варианты эвакуации данного гражданина, в том числе в сотрудничестве с международными партнерами Беларуси.