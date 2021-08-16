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Гражданин Беларуси не смог оперативно покинуть Кабул
Источник материала: Навiны
В посольство Беларуси в Таджикистане поступили сведения о находящемся в захваченном исламистами Афганистане.
Поступило одно обращение белоруски, которая сообщила, что в Кабуле находится ее отец, тоже гражданин Беларуси. Об этом в эфире телеканала
По словам дипломата, в настоящее время прорабатываются различные варианты эвакуации данного гражданина, в том числе в сотрудничестве с международными партнерами Беларуси.
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В посольство Беларуси в Таджикистане поступили сведения о находящемся в захваченном исламистами Афганистане.
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