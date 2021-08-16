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Гражданин Беларуси не смог оперативно покинуть Кабул

16.08.2021 22:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В посольство Беларуси в Таджикистане поступили сведения о находящемся в захваченном исламистами Афганистане.

Гражданин Беларуси не смог оперативно покинуть Кабул

Поступило одно обращение белоруски, которая сообщила, что в Кабуле находится ее отец, тоже гражданин Беларуси. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал первый секретарь-консул посольства Беларуси в Таджикистане Александр Новак.

По словам дипломата, в настоящее время прорабатываются различные варианты эвакуации данного гражданина, в том числе в сотрудничестве с международными партнерами Беларуси.

 
 
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В посольство Беларуси в Таджикистане поступили сведения о находящемся в захваченном исламистами Афганистане.
 
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