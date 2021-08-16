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Журналист ОНТ: мы все не могли себе позволить ещё год назад фразу «Окрестина – не санаторий. Точка»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «
Алена Сырова, СТВ:
Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:
И дальше не обсуждается. Сейчас наше общество чувствует за собой силу, общество увидело, что оно является электоральным большинством. И да, действительно, если человек попал по какой-то причине в места, в которые попадать не стоит, то не нужно жаловаться, что там по головке не гладят и не раздают конфеты.
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Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам....
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