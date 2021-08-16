Выезда из Беларуси в ЕС ожидают более 890 фур

В пунктах пропуска на границе с Польшей, Литвой и Латвией снова наблюдаются очереди из фур, ожидающих выезда из Беларуси. Всего в заторах вечером 16 августа стоят более 890 грузовиков. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.





Больше всего грузовых машин скопилось на границе в литовском направлении — свыше 630. Из этого числа в пункте пропуска «Каменный Лог» — 220, в «Привалке» — 170, в «Котловке» — 120, в «Видзах» — 70, в «Беняконях» — 50.

На белорусско-польской границе скопилось более 190 фур, в том числе 160 — в «Брузгах» и 30 — в «Берестовице».

Выезда в Латвию ожидают более 70 грузовых авто: в «Урбанах» — 40, в «Григоровщине» — 30.