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Егор Макаревич: «Нас довели до того, что мы должны были показать, кто в Беларуси хозяин и кому принадлежит белорусская земля»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Егор Макаревич, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Мы перезагрузились. Парадоксально, ведь на этот митинг вышли те, кто голосовал 9 августа против площадей, но нас довели до того, что мы должны были показать, кто в Беларуси хозяин и кому принадлежит белорусская земля, и мы это сделали. Когда мы с коллегами возвращались стройными рядами по проспекту Независимости, видели, какое количество с белорусскими флагами шло по проспекту Независимости. Тут из подворотни вышли пару девочек лет 15-16 с БЧБ-флагами. После того как они увидели эту толпу людей – не слова, а реального дела, людей, которые приехали из полей, которые действительно создают нашу страну, быстро девочки флаги свернули, мальчики, которые были с ними, шли на карнавал туда, ближе к стеле, точно так же ретировались. Поэтому мне кажется, что мы показали, кто есть кто, и самое главное, что это перезагрузило абсолютно патриотические силы белорусского общества.
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Егор Макаревич: «Нас довели до того, что мы должны были показать, кто в Беларуси хозяин и кому принадлежит белорусская земля»
Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам....
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