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Латвию призвали к соблюдению гуманитарных принципов и норм международного права

16.08.2021 22:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По-зверски обращаются с мигрантами наши соседи латвийцы. Ситуацией обеспокоились в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Управлении по делам беженцев в регионе Северных стран и Балтии призвали Латвию к соблюдению гуманитарных принципов и норм международного права. Формулировка мягкая.

Латвию призвали к соблюдению гуманитарных принципов и норм международного права

За дипломатическими высказываниями реальные факты жестокости и насилия в отношении мигрантов. Доказательств этому масса. Напомним, очередная группа изможденных беженцев была силой доставлена к белорусской границе 14 августа. Среди них женщины и дети. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Латвию призвали к соблюдению гуманитарных принципов и норм международного права

Санкции на применение силы и спецсредств к мигрантам латвийские пограничники получили от правительства. Кабмин запретил впускать в страну нелегалов и принимать прошения о предоставлении статуса беженца. Как отметила представитель ведомства ООН по беженцам, в Организации обеспокоены этими фактами. Латвийским политикам напомнили о праве каждого человека искать убежище и призвали воздержаться от насилия.

 
 
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Новости Беларуси. По-зверски обращаются с мигрантами наши соседи латвийцы. Ситуацией обеспокоились в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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