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«Каждый год конкуренция команд растёт». В Подмосковье прошла жеребьёвка на конкурсы АрМИ-2021

16.08.2021 23:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жеребьевка команд-участниц конкурсов «Танковый биатлон» и «Меридиан» Армейских международных игр – 2021 прошла 16 августа в музее АрМИ в Подмосковье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Каждый год конкуренция команд растёт». В Подмосковье прошла жеребьёвка на конкурсы АрМИ-2021

По итогам выступления в 2020 году в «Танковом биатлоне» 19 сборных разделили на два дивизиона. Наши танкисты будут выступать под желтым цветом в третьих заездах первого дивизиона. Финальная эстафета команд первого дивизиона пройдет в день закрытия игр (4 сентября) на полигоне Алабино. До начала соревнований танкисты ознакомятся с трассой, мишенным полем, проведут практические занятия по связи и выверку штатного вооружения боевых машин.

«Каждый год конкуренция команд растёт». В Подмосковье прошла жеребьёвка на конкурсы АрМИ-2021

Сергей Михно, тренер команды:
Все команды подготовлены, каждый год конкуренция команд растет, все стараются побеждать. Едут с одной целью  – только победить. Так что любые заезды сложные будут, неважно – третьими, вторыми, первыми и на какой дорожке. Есть и курсанты Военной академии, и офицеры, и контрактники, и сержанты, есть разные категории всех военнослужащих.

«Каждый год конкуренция команд растёт». В Подмосковье прошла жеребьёвка на конкурсы АрМИ-2021

Армейские международные игры – 2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств. В ходе игр более 5 тысяч военнослужащих из более 40 стран будут соревноваться в конкурсах по полевой, воздушной и морской выучке.

 
 
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Новости Беларуси. Жеребьевка команд-участниц конкурсов «Танковый биатлон» и «Меридиан» Армейских международных игр – 2021 прошла 16 августа в музее АрМИ в...
 
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