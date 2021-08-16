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«Каждый год конкуренция команд растёт». В Подмосковье прошла жеребьёвка на конкурсы АрМИ-2021
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жеребьевка команд-участниц конкурсов «Танковый биатлон» и «Меридиан» Армейских международных игр – 2021 прошла 16 августа в музее АрМИ в Подмосковье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По итогам выступления в 2020 году в «Танковом биатлоне» 19 сборных разделили на два дивизиона. Наши танкисты будут выступать под желтым цветом в третьих заездах первого дивизиона. Финальная эстафета команд первого дивизиона пройдет в день закрытия игр (4 сентября) на полигоне Алабино. До начала соревнований танкисты ознакомятся с трассой, мишенным полем, проведут практические занятия по связи и выверку штатного вооружения боевых машин.
Сергей Михно, тренер команды:
Армейские международные игры – 2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств. В ходе игр более 5 тысяч военнослужащих из более 40 стран будут соревноваться в конкурсах по полевой, воздушной и морской выучке.
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Новости Беларуси. Жеребьевка команд-участниц конкурсов «Танковый биатлон» и «Меридиан» Армейских международных игр – 2021 прошла 16 августа в музее АрМИ в...
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