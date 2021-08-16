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Более сотни детей из Сирии и Узбекистана отдохнут в «Зубрёнке»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Средства на отдых в Беларуси детей из Сирии и Узбекистана будут выделены из резервного фонда Президента. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Финансирование расходов предусмотрено для более сотни ребят. Примет юных гостей «Зубренок». Это уже традиционная практика для центра. В программу пребывания детей включены санаторно-оздоровительные услуги на базе лагеря и экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и регионах.
Приглашение детей из Сирии и Узбекистана будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в гуманитарно-образовательной сфере, популяризации истории и культуры Беларуси, а также укреплению позитивного имиджа нашей страны за рубежом.
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Новости Беларуси. Средства на отдых в Беларуси детей из Сирии и Узбекистана будут выделены из резервного фонда Президента. Соответствующее распоряжение подписал...
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