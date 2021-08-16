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«Уверил, что позже деньги вернутся». Мошенники обманули минчанку на 5 тысяч рублей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 37-летняя минчанка лишилась 5 тысяч рублей, поверив мошенникам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Обратившись в милицию, потерпевшая пояснила, что неизвестный позвонил на мессенджер и представился сотрудником банка. Сказал, что женщине одобрили кредит. Та в свою очередь ответила, что ничего не оформляла. Неизвестный сообщил, что с ее банковской карты осуществляются несанкционированные операции, и для того, чтобы защитить деньги на платежных картах, попросил установить приложение удаленного доступа и предоставить личные данные.
Дмитрий Харкович, начальник отдела криминальной милиции Первомайского РУВД:
Правоохранители устанавливают лиц, причастных к данному преступлению. Также сотрудники милиции напоминают: ни при каких обстоятельствах никому не сообщайте информацию о себе или данные своей банковской карты.
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Новости Беларуси. 37-летняя минчанка лишилась 5 тысяч рублей, поверив мошенникам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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