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438 тысяч человек за год. Насколько популярен экотуризм в Беларуси и кто отвечает за его развитие?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Экскурсии на болотоходе, изучение следов диких животных, водные походы на плотах лишь небольшая часть направлений развития экотуризма в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня в стране свыше 1 000 особо охраняемых природных территорий, которые могут стать туристической базой. Это заповедники, национальные парки, заказники и природные памятники. Необходимая инфраструктура на многих объектах уже создана.
Так, в 2020 году были построены две наблюдательные вышки в ландшафтном заказнике «Ельня», а Беловежская пуща дополнилась экологическим маршрутом на электротранспорте. Предусмотрено и создание безбарьерной среды на экотропах, чтобы предоставить возможность посещения зон отдыха людям с инвалидностью. Одна из таких уже есть в Налибокском заказнике. Развитие экотуризма предусмотрено госпрограммой.
Андрей Кузьмич, заместитель начальника управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Екатерина Никитина, консультант отдела Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Большой популярностью у белорусов по-прежнему пользуются самые крупные природные объекты, такие как Беловежская пуща, Браславские озера, Национальный парк «Припятский», Березинский заповедник. Полюбились туристам и экологические фестивали.
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Новости Беларуси. Экскурсии на болотоходе, изучение следов диких животных, водные походы на плотах лишь небольшая часть направлений развития экотуризма в...
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