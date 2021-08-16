«Это самые популярные зелья». Чем удивляли зрителей на фестивале средневековья в Несвиже?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Несвиже прошел фестиваль исторических реконструкций. Праздник организовали впервые, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На него собралось множество гостей и реконструкторов со всей Беларуси.

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Организаторы представили как тематические ремесленные площадки, так и музыкальные номера. И, конечно, рыцарские сражения. Здесь прошли реконструкции боев XVII и XVIII веков.

В прошлое окунулась и Анастасия Кончиц.

Английский парк Несвижского замка как нельзя лучше подходит для исторических реконструкций. Кажется, что стены уже навевают дух средневековья. А пары в стародавних костюмах только добавляют колорит.

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Сразу гостей встречал город мастеров. В нем были представлены самые разнообразные ремесла. Например, можно было увидеть, как раньше готовили хлеб и даже попробовать свежую выпечку. Или понять, как кузнецы прошлого ковали украшения и мечи, высекая искры.





Ирина Жудрик, заведующая Жоровским домом народных традиций:

У нас сёння хлеб з новага ўраджаю, з новага сорту пшаніцы, молаты на жорнах без дражджэй, проста на заквасцы. Хлеб наш разлятаецца на ўра.





Александра Шабан:

Это поганые веники, ими можно вымести всякий астральный мусор из дома. Конечно, всегда красота и любовь – это самые популярные зелья.





Юлия Дубовик:

Сегодня еще медовый спас, поэтому все сегодня запасаются медом. Он сегодня просто нарасхват.

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