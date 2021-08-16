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«Это самые популярные зелья». Чем удивляли зрителей на фестивале средневековья в Несвиже?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Несвиже прошел фестиваль исторических реконструкций. Праздник организовали впервые, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На него собралось множество гостей и реконструкторов со всей Беларуси.
Организаторы представили как тематические ремесленные площадки, так и музыкальные номера. И, конечно, рыцарские сражения. Здесь прошли реконструкции боев XVII и XVIII веков.
Английский парк Несвижского замка как нельзя лучше подходит для исторических реконструкций. Кажется, что стены уже навевают дух средневековья. А пары в стародавних костюмах только добавляют колорит.
Сразу гостей встречал город мастеров. В нем были представлены самые разнообразные ремесла. Например, можно было увидеть, как раньше готовили хлеб и даже попробовать свежую выпечку. Или понять, как кузнецы прошлого ковали украшения и мечи, высекая искры.
Ирина Жудрик, заведующая Жоровским домом народных традиций:
Александра Шабан:
Юлия Дубовик:
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Новости Беларуси. В Несвиже прошел фестиваль исторических реконструкций. Праздник организовали впервые, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На него собралось...
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