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Придумали программу раздельного сбора мусора. Школьники из Несвижа стали призёрами областного этапа экологического конкурса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Команда несвижской средней школы № 4 стала призером областного этапа национального конкурса «ЭкоТимуровцы», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В течение всего учебного года юные экологи выполняли различные задания, проходили онлайн-викторины, мастер-классы, принимали участие в экофлешмобах, решали задачи, проводили опыты. Например, школьники изучали свойства воды, воздуха. Кроме того, разработали карту обитания редких видов животных и растений, изготовили кормушки для птиц. Результаты всех заданий вносили в электронный дневник, который затем оценивало жюри.
Яна Симонова, ученица средней школы № 4:
Екатерина Яковлева, ученица средней школы № 4:
Юлия Кабариха, педагог-организатор средней школы № 4:
Итоговым заданием стало разработать собственный экопроект. Несвижские конкурсанты создали программу по раздельному сбору отходов.
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Придумали программу раздельного сбора мусора. Школьники из Несвижа стали призёрами областного этапа экологического конкурса
Новости Беларуси. Команда несвижской средней школы № 4 стала призером областного этапа национального конкурса «ЭкоТимуровцы», сообщили в программе «Минщина» на...
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