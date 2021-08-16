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Придумали программу раздельного сбора мусора. Школьники из Несвижа стали призёрами областного этапа экологического конкурса

16.08.2021 23:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Команда несвижской средней школы № 4 стала призером областного этапа национального конкурса «ЭкоТимуровцы», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Придумали программу раздельного сбора мусора. Школьники из Несвижа стали призёрами областного этапа экологического конкурса

В течение всего учебного года юные экологи выполняли различные задания, проходили онлайн-викторины, мастер-классы, принимали участие в экофлешмобах, решали задачи, проводили опыты. Например, школьники изучали свойства воды, воздуха. Кроме того, разработали карту обитания редких видов животных и растений, изготовили кормушки для птиц. Результаты всех заданий вносили в электронный дневник, который затем оценивало жюри.

Придумали программу раздельного сбора мусора. Школьники из Несвижа стали призёрами областного этапа экологического конкурса

Яна Симонова, ученица средней школы № 4:
Мы делали опыт с плотностью жидкостей. Смотрим, за сколько разлагаются бумага, фантики.

Придумали программу раздельного сбора мусора. Школьники из Несвижа стали призёрами областного этапа экологического конкурса

Екатерина Яковлева, ученица средней школы № 4:
Мы брали яйцо и проверяли, в какой воде оно всплывет наверх: соленой, газированной или обычной. Еще мы брали банку со свечкой, поджигали ее и накрывали банкой. Там не хватало кислорода, и она потухала.

Придумали программу раздельного сбора мусора. Школьники из Несвижа стали призёрами областного этапа экологического конкурса

Юлия Кабариха, педагог-организатор средней школы № 4:
Этот конкурс был для нас очень интересен, мы не могли пройти мимо, потому что наша школа на протяжении многих лет с экологическим уклоном. И как раз в этом учебном году наша школа единственная в районе получила статус «зеленой школы».

Придумали программу раздельного сбора мусора. Школьники из Несвижа стали призёрами областного этапа экологического конкурса

Итоговым заданием стало разработать собственный экопроект. Несвижские конкурсанты создали программу по раздельному сбору отходов.

 
 
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Новости Беларуси. Команда несвижской средней школы № 4 стала призером областного этапа национального конкурса «ЭкоТимуровцы», сообщили в программе «Минщина» на...
 
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