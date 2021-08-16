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Гендиректор СТВ о работе во время протестов: мы в классическом смысле делали национальную белорусскую журналистику
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «
Алена Сырова, СТВ:
Ольга Шпилевская, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «МИР» в Беларуси:
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Ольга Шпилевская:
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Гендиректор СТВ о работе во время протестов: мы в классическом смысле делали национальную белорусскую журналистику
Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам....
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