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Гендиректор СТВ о работе во время протестов: мы в классическом смысле делали национальную белорусскую журналистику

16.08.2021 23:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «Большой разговор с Президентом» – конкретные посылы и междустрочие – в политическом ток-шоу «По существу».

Гендиректор СТВ о работе во время протестов: мы в классическом смысле делали национальную белорусскую журналистику

Алена Сырова, СТВ:
На информационном поле мы что-то противопоставлять стали, когда стало довольно поздно или довольно горячо?

Ольга Шпилевская, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «МИР» в Беларуси:
Информационное поле, с моей точки зрения (вы журналисты, вы работали на информационном поле), все было, с одной стороны, просто, потому что мы работали в том фарватере, в котором привыкли работать. Мы работали так, как работали всегда. Мы замечали какие-то вещи, что-то пытались противопоставить.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мы в классическом смысле делали национальную белорусскую журналистику.

Ольга Шпилевская:
Еще раз повторюсь, мы все думали одним глаголом – не навреди. Понимали, что происходят какие-то вещи, выстраивали свои отношения с Западом. Поймите, что тогда любые телодвижения воспринялись бы как «посмотрите, они не демократичны, они всех давят, душат».

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