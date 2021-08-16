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«Только положительные эмоции». Андрей Стась о том, как проходит подготовка к квалификации Олимпиады

16.08.2021 23:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею собралась в Минске на учебно-тренировочный сбор. Команда начала подготовку к олимпийскому квалификационному турниру, который пройдет в Словакии в конце августа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Только положительные эмоции». Андрей Стась о том, как проходит подготовка к квалификации Олимпиады

Всю ближайшую неделю парни будут работать на «Олимпик Арене». Кроме традиционных тренировок, подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют два спарринга.

«Только положительные эмоции». Андрей Стась о том, как проходит подготовка к квалификации Олимпиады

Андрей Стась, игрок сборной Беларуси по хоккею:
Только положительные эмоции, ребята все молодые по большей части. Тех, кого знаю, рад видеть. В тренерском штабе тоже очень много знакомых лиц, поэтому никаких проблем с коммуникацией точно не будет. Что касается первого дня, тренер объяснил зону обороны, какие-то детали, нюансы. Рабочая обстановка, все в порядке.

Крэйг Вудкрофт о подготовке сборной к олимпийской квалификации: «Атмосфера в команде рабочая»

«Только положительные эмоции». Андрей Стась о том, как проходит подготовка к квалификации Олимпиады

Вызов в главную ледовую дружину также получили еще некоторые исполнители. Однако они по разным причинам присоединятся к команде позже.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею собралась в Минске на учебно-тренировочный сбор. Команда начала подготовку к олимпийскому квалификационному турниру,...
 
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