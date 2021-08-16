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«Только положительные эмоции». Андрей Стась о том, как проходит подготовка к квалификации Олимпиады
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею собралась в Минске на учебно-тренировочный сбор. Команда начала подготовку к олимпийскому квалификационному турниру, который пройдет в Словакии в конце августа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Всю ближайшую неделю парни будут работать на «Олимпик Арене». Кроме традиционных тренировок, подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют два спарринга.
Андрей Стась, игрок сборной Беларуси по хоккею:
Вызов в главную ледовую дружину также получили еще некоторые исполнители. Однако они по разным причинам присоединятся к команде позже.
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею собралась в Минске на учебно-тренировочный сбор. Команда начала подготовку к олимпийскому квалификационному турниру,...
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