Игорь Тур: «Я понимаю очень хорошо людей, которые, возможно, против Лукашенко»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также « Большой разговор с Президентом » – конкретные посылы и междустрочие – в политическом ток-шоу « По существу ».

Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:

Я думаю, мы не должны стесняться говорить о том, что мы чего-то не умели, где-то могли что-то сделать по-другому. Как говорит глава государства, белорусское общество получило адекватную прививку от революционных настроений, потому что казалось, что революция – это очень прикольно, весело.

Алена Сырова, СТВ:

Ты же свое «Будет дополнено» начал еще до выборов.





Игорь Тур:

Мы начинали до выборов. Но давайте, опять же, пока мы многого не умели, нам очень повезло, мы большие молодцы, белорусское общество. Мы встали на защиту государства, но у сил, которые совершали нападки на нас, были исполнители, говорящие головы и так далее. По большому счету нам повезло, что они из-за денег, из-за желания быть лидерами переругались между собой. И это значительно нам упростило дальнейшую работу. Учтем.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

У меня такое мнение по отношению к твоей профессиональной деятельности. Что если, например, белорусское общество переживало ревизию самого себя, то ты все это время переживал ревизию оппозиционеров, бежавших за границу.

Игорь Тур:

И лучше бы я занимался все-таки ревизией белорусского общества. Я уверен, что это было бы гораздо приятнее, там конструктив был. А что касается беглых лидеров…

Алена Сырова:

Разбор деятельности беглых сейчас все еще актуален?

Игорь Тур:

Мне кажется, нет.

Кирилл Казаков:

Они закончились?





Игорь Тур:

Мне кажется, что закончились те люди, опять же, я понимаю очень хорошо людей, которые, возможно, против Лукашенко. Они имеют право на это мнение. Без проблем.

Кирилл Казаков:

Политические оппоненты – это всегда нормально.

Игорь Тур:

Но я понять не могу и никогда не пойму людей, которые за каких-то беглых. Их уже мотивы, кажется, разобраны.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:

Я как историк, мне много доводилось работать с материалами эмиграции политической – послереволюционной, послевоенной. Эмиграция – это всегда путь в никуда. Эмиграция – это всегда деградация. И если ты пытаешься навязывать обществу, откуда ты ушел, из заграницы, под контролем зарубежных спецслужб какие-то взгляды, какую-то идеологию – это всегда будет минус, ты никогда не добьешься успеха.

Кирилл Казаков:

Но последнее заявление Карач: давайте проклянем Президента.

Игорь Тур:

У нее ничего не осталось, кроме эмоций каких-то, которые еще хоть как-то работают. Все меньше, меньше внимания у всех.

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