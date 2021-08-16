ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Игорь Тур: «Я понимаю очень хорошо людей, которые, возможно, против Лукашенко»

16.08.2021 23:49 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «Большой разговор с Президентом» – конкретные посылы и междустрочие – в политическом ток-шоу «По существу».

Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Я думаю, мы не должны стесняться говорить о том, что мы чего-то не умели, где-то могли что-то сделать по-другому. Как говорит глава государства, белорусское общество получило адекватную прививку от революционных настроений, потому что казалось, что революция – это очень прикольно, весело.

Алена Сырова, СТВ:
Ты же свое «Будет дополнено» начал еще до выборов.

Игорь Тур: «Я понимаю очень хорошо людей, которые, возможно, против Лукашенко»

Игорь Тур:
Мы начинали до выборов. Но давайте, опять же, пока мы многого не умели, нам очень повезло, мы большие молодцы, белорусское общество. Мы встали на защиту государства, но у сил, которые совершали нападки на нас, были исполнители, говорящие головы и так далее. По большому счету нам повезло, что они из-за денег, из-за желания быть лидерами переругались между собой. И это значительно нам упростило дальнейшую работу. Учтем.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
У меня такое мнение по отношению к твоей профессиональной деятельности. Что если, например, белорусское общество переживало ревизию самого себя, то ты все это время переживал ревизию оппозиционеров, бежавших за границу.

Игорь Тур:
И лучше бы я занимался все-таки ревизией белорусского общества. Я уверен, что это было бы гораздо приятнее, там конструктив был. А что касается беглых лидеров…

Алена Сырова:
Разбор деятельности беглых сейчас все еще актуален?

Игорь Тур:
Мне кажется, нет.

Кирилл Казаков:
Они закончились?

Игорь Тур: «Я понимаю очень хорошо людей, которые, возможно, против Лукашенко»

Игорь Тур:
Мне кажется, что закончились те люди, опять же, я понимаю очень хорошо людей, которые, возможно, против Лукашенко. Они имеют право на это мнение. Без проблем.

Кирилл Казаков:
Политические оппоненты – это всегда нормально.

Игорь Тур:
Но я понять не могу и никогда не пойму людей, которые за каких-то беглых. Их уже мотивы, кажется, разобраны.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Я как историк, мне много доводилось работать с материалами эмиграции политической – послереволюционной, послевоенной. Эмиграция – это всегда путь в никуда. Эмиграция – это всегда деградация. И если ты пытаешься навязывать обществу, откуда ты ушел, из заграницы, под контролем зарубежных спецслужб какие-то взгляды, какую-то идеологию – это всегда будет минус, ты никогда не добьешься успеха.

Кирилл Казаков:
Но последнее заявление Карач: давайте проклянем Президента.

Игорь Тур:
У нее ничего не осталось, кроме эмоций каких-то, которые еще хоть как-то работают. Все меньше, меньше внимания у всех.

Читайте также:

«Они не поняли, по каким принципам строится это общение». Ведущая СТВ о реакции украинских журналистов на «Большой разговор»

Ведущая СТВ о событиях 2020-го: «Какая-то взаимная поддержка, наверное, была нужна и нам, и главе государства»

Вадим Боровик о митингах в августе 2020-го: «Те, кто были вовлечены в этот хаос, иногда не понимали, что они инструмент в чужой игре»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам....
 
Новости дня
Новости разные
 
Юлия Бешанова: оппозиционные Telegram-каналы практически вычеркнули нашу повестку из своих сообщений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by