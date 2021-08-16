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Крэйг Вудкрофт о подготовке сборной к олимпийской квалификации: «Атмосфера в команде рабочая»

16.08.2021 23:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею собралась в Минске на учебно-тренировочный сбор. Команда начала подготовку к олимпийскому квалификационному турниру, который пройдет в Словакии в конце августа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Крэйг Вудкрофт о подготовке сборной к олимпийской квалификации: «Атмосфера в команде рабочая»

Всю ближайшую неделю парни будут работать на «Олимпик Арене». Кроме традиционных тренировок, подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют два спарринга. Правда, соперник будет один и тот же – «Барыс» из Казахстана. Дуэли намечены на 19 и 21 августа. Старт в 15:00.

К тренировкам в составе национальной команды приступили 28 хоккеистов: три вратаря, 10 защитников и 15 нападающих. Нашими оппонентами по олимпийской квалификации будут сборные Словакии, Польши и Австрии.

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Крэйг Вудкрофт о подготовке сборной к олимпийской квалификации: «Атмосфера в команде рабочая»

Крэйг Вудкрофт, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Атмосфера в команде рабочая. Все ребята счастливы, но в то же время взволнованы, как и я. Мы поговорили с командой о том, какая это честь – быть выбранным своей страной для ее представления на олимпийском турнире. И к этому мы должны очень хорошо подготовиться в течение ближайших недель. Тренировка мне понравилась, каждый из команды пытался показать себя, впечатлить тренерский штаб. Для первого занятия мы здорово поработали.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею собралась в Минске на учебно-тренировочный сбор. Команда начала подготовку к олимпийскому квалификационному турниру,...
 
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