Уборочная-2021: более 5,5 млн тонн – в закромах

Источник материала: ОНТ

В Беларуси продолжается уборочная. И уже Госзаказ по зерну выполнен почти на 80%.





В закромах – более 5,5 млн тонн. Самый большой вклад пока внесла Минская область. Здесь собрано практически 1,5 млн тонн зерна. Миллионный рубеж преодолела Брестчина. Затем идет Гродненский регион. На его счету практически 900 тыс. тонн. Миллионную планку местные аграрии тоже преодолеют – в этом регионе убрано чуть 75% площадей. Что касается темпов, то к финишу страды приближаются Могилевская и Брестская области. Если не подведет погода, уборочная может завершиться уже на этой неделе.

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