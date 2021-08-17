Генсек ООН призвал все страны принимать мигрантов из Афганистана

Источник материала: ОНТ

Весь мир замер в ожидании наплыва мигрантов из Афганистана. С призывом ко всем странам принимать людей обратился генсек ООН.





Впрочем, что говорить, в Беларуси и сейчас сотни человек, которые имеют статус беженца, - именно из Афганистана. В нашей стране они получили и крышу над головой, и защиту, и главное – мир.

Принимает Беларусь и тех мигрантов, которых под дулом автомата, голодных и избитых гонят сюда страны Балтии. В приграничных с нашей страной регионах факты бесчеловечного обращения не прекращаются.

Граница с Литвой, участок Сморгонской погрангруппы. Литовские силовики избили граждан Кубы и Индии, после чего вытолкали их на нейтральную полосу. У всех беженцев – травмы и открытые раны. Иностранцам оказана первая помощь. И все это очередные доказательства того, что европейский «демократический подход к людям и оказание им элементарной помощи» - на деле остаются под большим вопросом. А вот «стрельба» обвинениями и недипломатические отношения становятся нормой.

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