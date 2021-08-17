ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Генсек ООН призвал все страны принимать мигрантов из Афганистана

17.08.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Генсек ООН призвал все страны принимать мигрантов из Афганистана

Весь мир замер в ожидании наплыва мигрантов из Афганистана. С призывом ко всем странам принимать людей обратился генсек ООН. 


Впрочем, что говорить, в Беларуси и сейчас сотни человек, которые имеют статус беженца, - именно из Афганистана. В нашей стране они получили и крышу над головой, и защиту, и главное – мир.

Принимает Беларусь и тех мигрантов, которых под дулом автомата, голодных и избитых гонят сюда страны Балтии. В приграничных с нашей страной регионах факты бесчеловечного обращения не прекращаются.

Граница с Литвой, участок Сморгонской погрангруппы. Литовские силовики избили граждан Кубы и Индии, после чего вытолкали их на нейтральную полосу. У всех беженцев – травмы и открытые раны. Иностранцам оказана первая помощь. И все это очередные доказательства того, что европейский «демократический подход к людям и оказание им элементарной помощи» - на деле остаются под большим вопросом. А вот «стрельба» обвинениями и недипломатические отношения становятся нормой. 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весь мир замер в ожидании наплыва мигрантов из Афганистана. С призывом ко всем странам принимать людей обратился генсек ООН.  Впрочем, что говорить, в Беларуси и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вадим Гигин: методичка Шарпа – битая карта. А где её побили? Здесь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by