Пара психологов из Москвы назвала новорожденную дочь Психосоматикой

Источник материала: ОНТ

Жители Москвы (Россия) Катарина и Владимир Дерновы назвали свою новорожденную дочь Психосоматикой. Об этом в соцсети Instagram сообщил сам Владимир.

Владимир и Катарина – психологи, поясняет MetroNews. Будущий пол ребенка пара не знала до самых родов. Если бы на свет появился мальчик, его бы назвали Гипнозом.

Фото: vladimir_dernov/instagram

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