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Пара психологов из Москвы назвала новорожденную дочь Психосоматикой
Источник материала: ОНТ
Жители Москвы (Россия) Катарина и Владимир Дерновы назвали свою новорожденную дочь Психосоматикой. Об этом в соцсети Instagram
Владимир и Катарина – психологи,
Фото: vladimir_dernov/instagram
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Жители Москвы (Россия) Катарина и Владимир Дерновы назвали свою новорожденную дочь Психосоматикой. Об этом в соцсети Instagram сообщил сам Владимир. Владимир и...
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