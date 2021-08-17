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Пара психологов из Москвы назвала новорожденную дочь Психосоматикой

17.08.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пара психологов из Москвы назвала новорожденную дочь Психосоматикой

Жители Москвы (Россия) Катарина и Владимир Дерновы назвали свою новорожденную дочь Психосоматикой. Об этом в соцсети Instagram сообщил сам Владимир.

Владимир и Катарина – психологи, поясняет MetroNews. Будущий пол ребенка пара не знала до самых родов. Если бы на свет появился мальчик, его бы назвали Гипнозом.

Фото: vladimir_dernov/instagram

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Жители Москвы (Россия) Катарина и Владимир Дерновы назвали свою новорожденную дочь Психосоматикой. Об этом в соцсети Instagram сообщил сам Владимир. Владимир и...
 
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