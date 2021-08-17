Эта поза для сна оказалась самой вредной! А как спите вы?

Источник материала: ОНТ

Во время сна необходимо следить за своим положением тела, так как неправильная поза может вызвать различные хронические заболевания, чаще всего они будут связаны с поясницей.

Эксперты уверены, что неправильная поза не только может в значительной мере ухудшить состояние здоровья, но и просто не даст возможности полноценно отдохнуть.

Также отмечается тот факт, что за положением во время сна необходимо следить постоянно, так как даже одного раза достаточно, чтобы свести на нет приложенные ранее усилия.

Поза на боку



Фото: total.kz

Эксперты утверждают, что когда человек спит на боку, его позвоночник находится в изогнутом состоянии. Это не приведет ни к чему хорошему.

В таком положении поясничные мышцы не могут расслабиться и начинают терять свою эластичность. Со временем это способствует различным изменениям структурного характера.

Также такая поза может привести к расстройству крестцово-подвздошного сустава, что в дальнейшем вызовет очень сильные болевые ощущения.

Поза на животе



Фото: volkovysk.by

Многие люди очень любят спать на животе. Однако даже в такой позе есть свои нюансы, о которых знает далеко не каждый. В таком положении голова вместе с шеей находятся в несколько смещенном состоянии, мышцы напряжены сильнее обычного. Именно эти моменты способствуют тому, что начинает развиваться шейный спондилез, который также может вызвать сильные боли в области поясницы.

Поза на спине



Фото: stroy-podskazka.ru

При выборе отдыха лежа на спине, лучше всего положить подушку под колени. При этом необходимо следить за положением головы, чтобы она находилась, как можно выше и в удобном положении. В таком состоянии подушка будет поддерживать шею.

Данное положения способствуют расслаблению и отдыху позвоночника, так как он не изгибается. Одновременно с этим мышцы расслабляются. Это положительно сказывается на состоянии здоровья.

От чего стоит отказаться?



Фото: zen.yandex.ru

Эксперты убеждают, что лучше всего отказаться от отдыха на левом боку, особенно людям, у которых есть проблемы с сердцем.

Специалисты говорят, что чаще всего люди поворачиваются во сне именно потому, что мышцы вместе с позвоночником сильно устают, они сами просят поменять свое положение. Правильная поза способствует тому, что человек очень крепко спит и поворачивается реже, так как именно в таком положении все мышцы находятся в правильном положении и восстанавливаются.

Фото обложки: cokoloco.com

По материалам сайта ria.ru

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