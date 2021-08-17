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Финалистки «Мисс Беларусь-2021» приехали в Минск: что ждет красавиц и как они настраиваются на победу?
Источник материала: ОНТ
В столице начался конкурсный переполох. Сюда съехались самые красивые девушки страны. Финалистки «Мисс Беларусь» почти месяц будут готовиться к борьбе за корону и титул. Что ждет красавиц и как они настраиваются на победу?
От бедра в новую жизнь. Сегодня стартует обратный отсчет до, возможно, самого главного события в судьбе красавиц – финала конкурса «Мисс «Беларусь-2021». Уже который год все начинается здесь, с ковровой дорожки гостиницы «Планета». Здесь и главные напутствия, и прощание.
Уже на ступеньках первые физические нагрузки, девушки с трудом, но справляются, а вот чемоданы уже не выдерживают.
Рыжеволосая красавица – Настя Мачульская. Приехала покорять конкурс из Могилева. Там она окончила белорусский институт правоведения и теперь воплощает еще одну мечту – стать мисс Беларусь. Внешние данные есть, остальное за подачей, для презентации целый багаж нарядов.
Вместе с Анастасией в финал «Мисс Беларусь» прошли 29 девушек. Они приехали из разных уголков страны, есть и претендентки на главный титул из столицы. Ставку на победу делает каждая.
Но поволноваться все же придется, впереди непростой месяц жизни по строгому расписанию. Тут и дефиле, примерки новых образов, фотосессии, хореография и вокал. Выдержать физически и морально будет не просто, но с девушками все время будет работать команда профессионалов.
После конкурса «Мисс Беларусь-2012 нашла себя в профессии архитектора, об этом девушка мечтала. Для многих финалисток разных лет проект стал путевкой в жизнь: «Мисс Беларусь-2010» Людмила Якимович работает моделью в агентстве с мировым именем. Победительница 2018 года Мария Василевич завоевала титул «Мисс Европа», сейчас девушка – депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси. О короне Мисс мечтают и сегодняшние конкурсантки.
Уже завтра начнется подготовка к финалу конкурса. Шоу пройдет 10 сентября во Дворце спорта. Победительницу определит жюри, после красавица представит Беларусь на конкурсе «Мисс мира».
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Финалистки «Мисс Беларусь-2021» приехали в Минск: что ждет красавиц и как они настраиваются на победу?
В столице начался конкурсный переполох. Сюда съехались самые красивые девушки страны. Финалистки «Мисс Беларусь» почти месяц будут готовиться к борьбе за корону и...
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