Финалистки «Мисс Беларусь-2021» приехали в Минск: что ждет красавиц и как они настраиваются на победу?

Источник материала: ОНТ

В столице начался конкурсный переполох. Сюда съехались самые красивые девушки страны. Финалистки «Мисс Беларусь» почти месяц будут готовиться к борьбе за корону и титул. Что ждет красавиц и как они настраиваются на победу?





От бедра в новую жизнь. Сегодня стартует обратный отсчет до, возможно, самого главного события в судьбе красавиц – финала конкурса «Мисс «Беларусь-2021». Уже который год все начинается здесь, с ковровой дорожки гостиницы «Планета». Здесь и главные напутствия, и прощание.

Илья Абраменко: «Это, конечно, тяжело, месяц видеться не будем, но это проверка отношений, можно сказать. Хочу жениться на мисс Беларусь».

Уже на ступеньках первые физические нагрузки, девушки с трудом, но справляются, а вот чемоданы уже не выдерживают.

Рыжеволосая красавица – Настя Мачульская. Приехала покорять конкурс из Могилева. Там она окончила белорусский институт правоведения и теперь воплощает еще одну мечту – стать мисс Беларусь. Внешние данные есть, остальное за подачей, для презентации целый багаж нарядов.

«Я впервые на таком конкурсе, ни разу не участвовала, это был мой первый кастинг, лет в 14 когда увидела «Мисс Беларусь» – была в шоке и очень захотела. Я попала с первого раза, рада что мне поверили и дали такой шанс».

Вместе с Анастасией в финал «Мисс Беларусь» прошли 29 девушек. Они приехали из разных уголков страны, есть и претендентки на главный титул из столицы. Ставку на победу делает каждая.

Мария Редько: «Было много физической работы, я занималась в зале приводила свое тело в форму, работа со своей ментальностью, чтобы быть уверенной в себе, чтобы не волноваться».

Но поволноваться все же придется, впереди непростой месяц жизни по строгому расписанию. Тут и дефиле, примерки новых образов, фотосессии, хореография и вокал. Выдержать физически и морально будет не просто, но с девушками все время будет работать команда профессионалов.

Елена Лобач, директор дирекции специальных проектов ОНТ: «Мисс Беларусь-2012» Скалкович через 2 недели сказала, что не может, столько внимания, тяжело, всегда камеры. Я соскучилась по маме, я уезжаю. Мы с ней поговорили, она осталась и стала мисс Беларусь».

После конкурса «Мисс Беларусь-2012 нашла себя в профессии архитектора, об этом девушка мечтала. Для многих финалисток разных лет проект стал путевкой в жизнь: «Мисс Беларусь-2010» Людмила Якимович работает моделью в агентстве с мировым именем. Победительница 2018 года Мария Василевич завоевала титул «Мисс Европа», сейчас девушка – депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси. О короне Мисс мечтают и сегодняшние конкурсантки.

Уже завтра начнется подготовка к финалу конкурса. Шоу пройдет 10 сентября во Дворце спорта. Победительницу определит жюри, после красавица представит Беларусь на конкурсе «Мисс мира».

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