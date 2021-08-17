Выставка раритетных самоваров из частной коллекции открылась в в Колодеевской библиотеке Борисова

Источник материала: ОНТ

«Чайные истории» рассказывают в Колодеевской библиотеке Борисова. Открылась выставка раритетных самоваров из частной коллекции. Представлены также сопутствующие бытовые приборы: поддоны, подстаканники, щипчики для сахара. С начала XX века символ теплой дружеской беседы «обосновался» в белорусской литературе.





«На столе, блистая, шипел вечерний самовар...» - у Пушкина в «Евгении Онегине». Для показа винтажные тульские водогреи специально не натирали. Мол, налет старины. «У нас вечное чаепитие» - цитируют Шляпника из «Алисы в Стране чудес» Кэрролла.

Михаил Слепухо, коллекционер: «В 90-е годы на металл очень много сдавали. Где-то битые, гнутые. Чтобы в идеальном виде - очень тяжело достать. Даже деталь не найдешь. Точить надо. Они все действующие, все на углях. Пожалуйста, топите. Пейте вкусный чай».

«Читабельный» антиквариат. Фирменное клеймо фабрики Баташевых. До революции называли «самоварными царями». Чаще «в прозе» - вещи скромнее. Символ гостеприимства упоминается 10 раз в первой белорусской эпопее «Сокі цаліны» Гартного.

С XIX века мало какой русский роман или повесть обходился без описания чаепития. Особенность самоваров той поры - вынимаемые краники. Купцы, уходя из дома, забирали их с собой. Мол, чтобы жены не пили лишнего. Дорогой импортный товар.

Главный конкурент кофе «прописан» в произведениях Коласа, Лынькова, Короткевича. Существуют китайские чайные обычаи, японские, мало кто не слышал и об английском five o’clok. Утварь для сервировки стола самых причудливых форм.

Людмила Тиханович, куратор выставки «Чайные истории»: «Если фарфоровая чашка - это наследие британской традиции, то подстаканник - это исключительно наше изобретение. Представлены медные, серебряные, латунные, алюминиевые, произведенные в 20-х и 90-х годах. Когда берешь в руки эти предметы, живо представляешь себе, как много десятков лет, кто-то сидел, дружно беседовал и пил чай из этого самовара».

«Заварыць бы гарачай гарбаты, разагрэць бы хутчэй самавар…» писал Максим Богданович в начале XX века. Это был не просто бытовой прибор - предмет культа. Теперь - объект коллекционирования. Самая «теплая» выставка в Культурной столице страны.

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