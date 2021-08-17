|
Выставка раритетных самоваров из частной коллекции открылась в в Колодеевской библиотеке Борисова
Источник материала: ОНТ
«Чайные истории» рассказывают в Колодеевской библиотеке Борисова. Открылась выставка раритетных самоваров из частной коллекции. Представлены также сопутствующие бытовые приборы: поддоны, подстаканники, щипчики для сахара. С начала XX века символ теплой дружеской беседы «обосновался» в белорусской литературе.
«На столе, блистая, шипел вечерний самовар...» - у Пушкина в «Евгении Онегине». Для показа винтажные тульские водогреи специально не натирали. Мол, налет старины. «У нас вечное чаепитие» - цитируют Шляпника из «Алисы в Стране чудес» Кэрролла.
«Читабельный» антиквариат. Фирменное клеймо фабрики Баташевых. До революции называли «самоварными царями». Чаще «в прозе» - вещи скромнее. Символ гостеприимства упоминается 10 раз в первой белорусской эпопее «Сокі цаліны» Гартного.
С XIX века мало какой русский роман или повесть обходился без описания чаепития. Особенность самоваров той поры - вынимаемые краники. Купцы, уходя из дома, забирали их с собой. Мол, чтобы жены не пили лишнего. Дорогой импортный товар.
Главный конкурент кофе «прописан» в произведениях Коласа, Лынькова, Короткевича. Существуют китайские чайные обычаи, японские, мало кто не слышал и об английском five o’clok. Утварь для сервировки стола самых причудливых форм.
«Заварыць бы гарачай гарбаты, разагрэць бы хутчэй самавар…» писал Максим Богданович в начале XX века. Это был не просто бытовой прибор - предмет культа. Теперь - объект коллекционирования. Самая «теплая» выставка в Культурной столице страны.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Чайные истории» рассказывают в Колодеевской библиотеке Борисова. Открылась выставка раритетных самоваров из частной коллекции. Представлены также...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)