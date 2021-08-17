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Главные позиции Лукашенко: перемены, инфовойна, Окрестина, Крым, интеграция, собственная вакцина и проект Конституции – Игорь Тур и его авторская программа «Пропаганда» на ОНТ

17.08.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Главные позиции Лукашенко: перемены, инфовойна, Окрестина, Крым, интеграция, собственная вакцина и проект Конституции – Игорь Тур и его авторская программа «Пропаганда» на ОНТ

«Большой разговор» среди тем сегодняшней премьеры на ОНТ. Стартует авторская еженедельная программа политического обозревателя ОНТ Игоря Тура. Она получила слегка провокационное название «Пропаганда».

Субъективно, иногда с юмором, не затянуто о главном в стране и мире. И теперь так – каждый понедельник. В первом выпуске - авторский взгляд на одно из самых обсуждаемых событий прошедшей недели - «Большой разговор». В актуальной повестке еще три блока тем: интеграция с Россией, собственная вакцина, проект Конституции. Новая неделя – новые темы! Игорь Тур со своей «Пропагандой» - на экранах телевизоров и на Youtube-канале ОНТ!

Подробности – в видеоинформации:


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«Большой разговор» среди тем сегодняшней премьеры на ОНТ. Стартует авторская еженедельная программа политического обозревателя ОНТ Игоря Тура. Она получила...
 
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