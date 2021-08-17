Главные позиции Лукашенко: перемены, инфовойна, Окрестина, Крым, интеграция, собственная вакцина и проект Конституции – Игорь Тур и его авторская программа «Пропаганда» на ОНТ

Источник материала: ОНТ

«Большой разговор» среди тем сегодняшней премьеры на ОНТ. Стартует авторская еженедельная программа политического обозревателя ОНТ Игоря Тура. Она получила слегка провокационное название «Пропаганда».

Субъективно, иногда с юмором, не затянуто о главном в стране и мире. И теперь так – каждый понедельник. В первом выпуске - авторский взгляд на одно из самых обсуждаемых событий прошедшей недели - «Большой разговор». В актуальной повестке еще три блока тем: интеграция с Россией, собственная вакцина, проект Конституции. Новая неделя – новые темы! Игорь Тур со своей «Пропагандой» - на экранах телевизоров и на Youtube-канале ОНТ!

Подробности – в видеоинформации:



