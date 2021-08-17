События в Афганистане: где ошиблись США и что делать дальше? Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Событиям в Афганистане сегодня посвящены заголовки всех мировых СМИ. И основная мысль: то, что США и их союзники пестовали и поддерживали в течение 20 лет, рухнуло в один день. После того, как талибы вошли в Кабул. К примеру, британское издание «Таймс» отмечает, что с точки зрения интересов США все, что в Афганистане могло пойти не так, пошло не так. И сейчас никто не представляет, что делать дальше. Впрочем, корреспондент ОНТ Глеб Лавров все же попробовал спрогнозировать, как будут развиваться события. А также какие выводы необходимо сделать из всего происходящего в стране, которая совсем скоро, вероятно, станет Исламским Эмиратом. Дополним тему.





Приветствую, это Глеб Лавров. Сегодня текст с колес. Хотя больше, наверно, с шасси, потому что про Афганистан. Хотя больше, наверно, про США. Хотя еще больше, наверно, про кино – короче, сами все скоро увидите. Но вообще мы тут новости делаем. А значит, не начать с заявления Потуса Джо Байдена месячной давности, возможности у нас прямо сегодня нет никакой. Так что это «Будет дополнено» за Байденом, и с него мы начинаем.

И после этих слов и этих кадров стоит признать: эра развязывания Америкой войн нелигитимных, немаленьких и непобедоносных, которые также звались иногда войнами в прямом эфире – вот эта эра немилосердно подходит к концу. Афганистан, Ирак, да и весь тот восток в принципе – все это теперь поле, на котором на краткое время Штаты в общественном сознании таки проиграли.

И это краткое время надо использовать, чтобы сделать краткие выводы. Во-первых, США, как геополитический гегемон, – не гегемон. В том же Афгане официальные Пекин и Москва уже начали переговоры с теми, кто, так или иначе, станет на какой-то период официальным Кабулом. И в переговорную там очередь. При этом важно понимать, и про военные учения в регионе – никто с этой стороны афганской границы не забывал. За что всем спасибо.

Во-вторых, США – не союзник. Вывод дипмиссий стран НАТО, которые участвовали в операции, развязанной США – это, как выяснилось, головняк стран НАТО. Впрочем, как и все остальные вопросы, которые приходят в головы по операции. А они даже в прессе Запада возникают во множестве. И главный сформулировала британская «Дэйли Мэйл»: «И за каким чертом наши там умирали?» Неполиткорректно, но, пожалуй, – правда.

В-третьих, ответы – будут. Но они никому не понравятся. Потому что уже сейчас предельно ясно – умирали все, кто работал на США, за интересы властей США. И как только Вашингтону вдруг неинтересно – все наемники стали умирать за просто так. И это надо усвоить всем и каждому: для США все и всегда были и будут расходным материалом плавающей ценности. И только борт либерализма крениться – балласт за борт и финальные титры.

И вот здесь, обещанный пассаж про кино. Кино снимать будут! Не прямо сейчас. Но Оскара обязательно получит фильм про героических простых парней и женщин, и квиров, и негров с Оклахомщины, Айдахщины и, может даже, Миннесотсчины, что в нечеловеческих условиях жаркой Кабульщины выбрасывали за борт улетающего вдаль самолета мешки, чтобы взять на борт еще пару плачущих афганских детей и женщин. Да! Такой, сейчас очевидно лживый, фильм – обязательно снимут. И там будет написано, что он основан на реальных событиях. Можете покупать абонементы в кинотеатры на сеанс заранее. Не «Падение черного ястреба», но «Взлет серого гуся», например.

Потому что объяснить геополитический крах США в Афгане хоть сколько-нибудь политкорректным языком у американцев не получится. Значит, будут объяснять мифом. Через время. И в мире этого мифа, в недалеком будущем, нам всем будет жить.

Кстати, про жить. Сейчас будет больно, но это тоже пережить надо. Помните, как выходили из Афгана наши? Горько, но со знаменами. Не как американцы, что сжигали свои стяги в посольстве, чтобы потом их не сжигали на улицах. И кстати, улицы наши оставляли людям. А не как американцы – половодью испуганной толпы и волнам талибов, которых американцы же и вырастили… чтобы воевать с нашими. В штатовском фильме будет по-это-другому. И вот пока они свой фильм еще не сняли, вот вам немного другое кино.

И после этих слов и этих кадров стоит понять: проблемы Афганистана не уйдут сами по себе. Но и заграница себе и нам с ними и со всеми остальными не поможет! Делать нам, в том числе здесь, что-то будет надо самим сообща. И к этому надо уже сейчас всем быть готовым. А это был Глеб Лавров и тема «Будет дополнена». Считайте, мы на продленном сеансе. Будем посмотреть.

Подписывайтесь на нас в Telegram