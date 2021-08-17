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Гигантского живого шершня-убийцу обнаружили в США

17.08.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гигантского живого шершня-убийцу обнаружили в США

В округе Ватком (Вашингтон, США) обнаружили первого в 2021 году живого шершня-убийцу. Об этом информирует сайт Департамента сельского хозяйства штата Вашингтон.

Уточняется, что сообщение о находке поступило 11 августа – житель округа прислал снимок шершня, похожего на представителя вида Vespa mandarinia. Шершень атаковал гнездо бумажной осы. Специалисты вскоре подтвердили, что речь о первом в 2021 году живом гигантском азиатском шершне.

Vespa mandarinia – самые крупные шершни в мире. Эти насекомые вырабатывают высокотоксичный яд, их укус может быть смертельным для человека.

Фото: agr.wa.gov

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В округе Ватком (Вашингтон, США) обнаружили первого в 2021 году живого шершня-убийцу. Об этом информирует сайт Департамента сельского хозяйства штата Вашингтон....
 
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