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Грузинский паралимпиец сломал ребро охраннику отеля в Токио из-за просьбы не шуметь
Источник материала: ОНТ
В Токио (Япония) прибывший для участия в Паралимпийских играх член сборной Грузии по дзюдо напал на охранника местного отеля. Об этом
Какой именно спортсмен совершил нападение, не уточняется. Известно, что дзюдоист сдал положительный тест на COVID-19 и находился на карантине.
Охранник отеля попросил паралимпийца, распивавшего алкоголь в компании, не шуметь. После этого грузинский атлет напал на 60-летнего мужчину. Японец получил перелом ребра.
Паралимпиец был задержан.
Фото: twitter.com/Paralympics
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В Токио (Япония) прибывший для участия в Паралимпийских играх член сборной Грузии по дзюдо напал на охранника местного отеля. Об этом информирует The Japan Times. Какой...
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