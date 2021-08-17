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Грузинский паралимпиец сломал ребро охраннику отеля в Токио из-за просьбы не шуметь

17.08.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Грузинский паралимпиец сломал ребро охраннику отеля в Токио из-за просьбы не шуметь

В Токио (Япония) прибывший для участия в Паралимпийских играх член сборной Грузии по дзюдо напал на охранника местного отеля. Об этом информирует The Japan Times.

Какой именно спортсмен совершил нападение, не уточняется. Известно, что дзюдоист сдал положительный тест на COVID-19 и находился на карантине.

Охранник отеля попросил паралимпийца, распивавшего алкоголь в компании, не шуметь. После этого грузинский атлет напал на 60-летнего мужчину. Японец получил перелом ребра.

Паралимпиец был задержан.

Фото: twitter.com/Paralympics

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В Токио (Япония) прибывший для участия в Паралимпийских играх член сборной Грузии по дзюдо напал на охранника местного отеля. Об этом информирует The Japan Times. Какой...
 
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