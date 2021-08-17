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Вадим Гигин: революция – это не всегда хорошо, она не всегда оканчивается победой революционеров

17.08.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «Большой разговор с Президентом» – конкретные посылы и междустрочие – в политическом ток-шоу «По существу».

Вадим Гигин: революция – это не всегда хорошо, она не всегда оканчивается победой революционеров

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Еще одно наблюдение. Мы с Александром Шпаковским и еще несколькими нашими ребятами тогда вышли, когда был оппозиционный митинг. Что интересно – были люди чуть постарше – как они реагировали на БЧБ. Они до поры до времени его припрятывали, даже браслетики у них были белые, а не бело-красно-белые.

Алена Сырова, СТВ:
Пытались красно-зеленые флаги приобретать на митинги.

Вадим Гигин:
Мы были с Вадимом на митинге у Комаровского рынка. Там мы ходили, пытались соединить БЧБ и красно-зеленый флаг. Как реагировали люди тогда, 16-го? Они говорят: флаг этот – это лишнее. Я думаю, они пытаются сказать: вот, он нас консолидировал. Да не консолидировал, он уменьшил их социальную базу на самом деле. И митинг 16-го это тоже показал.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Митинг 16-го можно назвать началом конца революции?

Вадим Гигин: революция – это не всегда хорошо, она не всегда оканчивается победой революционеров

Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Да и революция по большому счету не получилась.

Вадим Гигин:
Сложились некоторые условия, была цветная революция, ее попытка. Внутренние факторы для этой цветной революции стали заканчиваться, революционная ситуация стала уходить, потому что нужно понять: первое, революция – это не всегда хорошо; второе – революция не всегда оканчивается победой революционеров или псевдореволюционеров, и она перетекла в следующую фазу – открытой гибридной войны, когда внешние факторы играют гораздо большую роль, чем внутренние.

Вадим Гигин: революция – это не всегда хорошо, она не всегда оканчивается победой революционеров

Алена Сырова:
Мы проанализировали два выступления Президента, насколько могли. Тогда, на митинге 16 августа, и во время «Большого разговора» в этом году. Я попрошу наших режиссеров показать облако слов с одного и второго мероприятия. С правой стороны мы видим облако слов с 16 августа прошлого года. В центре – чаще всего употреблялось слово «мы», то есть это внутреннее напряжение, внутренняя ситуация.

Вадим Гигин: революция – это не всегда хорошо, она не всегда оканчивается победой революционеров

А уже в этом году – «они» и «мы», как раз апеллирует Президент к внешнему контуру. То, о чем вы говорите, – мы просто перешли в новую стадию. 

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Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам....
 
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