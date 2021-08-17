Источник материала: Myfin



В квартале «Пирс» продают последние 8 готовых квартир с отделкой. Как это выглядит?

Сегодня свободные квартиры остались в ситихаусах – домах высотой от 5 до 8 этажей. Их главная идея заключается в сочетании городского комфорта и преимуществ загородной жизни. В нескольких шагах находятся лес и Минское море, на территории квартала можно устроить барбекю и пригласить друзей, на первых этажах расположены квартиры с террасами и погребами, а на последних – двухуровневые и мансардные апартаменты с террасами и настоящими каминами на дровах.







В квартирах реализованы планировки со свободными пространствами кухни, гостиной и коридора, а также специальными хобби-комнатами – компактными помещениями, в которых можно расположить гардеробную, рабочий кабинет, мастерскую или домашнюю библиотеку.











Купить квартиру в квартале «Пирс» можно с черновой или чистовой отделкой. Во втором случае создать интерьер можно самостоятельно прямо на сайте с помощью онлайн-конструктора отделки от застройщика: подобрать цветовые решения пола и стен, цвет и стиль дверей, а также плитки в ванной.















Всего доступно несколько вариантов комбинаций. Созданный интерьер застройщик реализует в уже готовой квартире: жителям останется лишь перевезти вещи.















Узнать цены и записаться на экскурсию по кварталу «Пирс» можно по телефону +375-44-532−02−22

О квартале «Пирс»





Клубный квартал в прибалтийском стиле от застройщика «А-100 Девелопмент» расположен в окружении леса, в 300 метрах от Минского моря и 8 километрах от Минска. В «Пирсе» построен современный детский сад, есть продуктовый и винный магазины, кофейни, зоны отдыха с барбекю для жителей и даже декоративный водный канал с обустроенной деревянной набережной. Поблизости расположены загородные клубы и рестораны, а также агрогородок Ратомка с развитой инфраструктурой и транспортным сообщением.





Закрытая территория, дворы без автомобилей и круглосуточное видеонаблюдение обеспечивают исключительно высокий уровень безопасности. А благодаря системе IP-домофонии жители могут с помощью своих мобильных телефонов открывать двери и шлагбаумы, поддерживать связь с эксплуатирующей организацией и получать доступ к видеокамерам.





Группа компаний «А-100 Девелопмент» более 15 лет успешно работает на рынке жилой и коммерческой недвижимости Беларуси. В портфеле компании — такие масштабные проекты как «Новая Боровая», «Пирс», «Зеленая гавань», «Зеленые горки», «Зеленый Бор», а также крупные торговые комплексы «Боро», ALL, ALL House, сеть АЗС «А-100», бизнес-центр «А-100», складские комплексы. Все проекты отличаются своим узнаваемым стилем и яркой, неповторимой атмосферой.

«А-100 Девелопмент» возводит социальную инфраструктуру с такой же невероятной скоростью, как и жилье. Так, в «Новой Боровой» уже открыты три детских сада, «школа будущего» и спортивный центр. Еще два детских сада введены в эксплуатацию в клубном квартале «Пирс» и ЖК «Зеленый Бор».

В 2019 году «А-100 Девелопмент» стала первым коммерческим застройщиком в Беларуси, у которого появилось собственное производство: приобретен инновационный завод «Современные бетонные конструкции», который полностью покрывает потребности компании в материалах для строительства.

*Партнерский материал, ООО «Астодевелопмент», УНП 691759953