|
Лукашенко поручил Минтрансу проработать альтернативные варианты экспорта
17.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Альтернативные схемы экспорта белорусской продукции потребовал проработать Александр Лукашенко. Это поручение он дал на встрече с главой Министерства транспорта и коммуникаций, передает «МИР 24».
Из-за санкций Запада соседняя Литва заявила о приостановке транзита через Клайпеду калийных удобрений. Минск уже перенаправляет часть грузов в порты Ленинградской области и Мурманска.
Еще одна тема – проекты по строительству и реконструкции дорог в стране. Кредиторами могут выступить Евразийский банк развития и китайские партнеры. Президент потребовал обеспечить стабильную работу транспортной системы.
«Динамика показателей положительная, по первому полугодию работы экспорт транспортных услуг составил 19% к уровню прошлого года», – отметил министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко.
«На 19% вы добавили? Ну, если вы выдержите этот темп до конца года, то будете просто молодцы», – ответил президент Республики Беларусь.
Президент добавил: необходимо обратить внимание на дороги местного значения. Важно, чтобы до каждого агрогородка можно было доехать с комфортом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за санкций Запада соседняя Литва заявила о приостановке транзита через Клайпеду калийных удобрений.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)