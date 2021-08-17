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Лукашенко поручил Минтрансу проработать альтернативные варианты экспорта

17.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Альтернативные схемы экспорта белорусской продукции потребовал проработать Александр Лукашенко. Это поручение он дал на встрече с главой Министерства транспорта и коммуникаций, передает «МИР 24».

Из-за санкций Запада соседняя Литва заявила о приостановке транзита через Клайпеду калийных удобрений. Минск уже перенаправляет часть грузов в порты Ленинградской области и Мурманска.

Еще одна тема – проекты по строительству и реконструкции дорог в стране. Кредиторами могут выступить Евразийский банк развития и китайские партнеры. Президент потребовал обеспечить стабильную работу транспортной системы.

«Из услуг, которые государство оказывает, половина – ваша транспортного комплекса, почти два с половиной миллиарда долларов. И я даже не хочу вникать в проблему санкций, которые относятся к вам. Будучи транзитной страной, вы просто обязаны обеспечить нормальное функционирование транспорта. Я реально смотрю на вещи. Конечно, может быть какой-то сбой, но он должен быть кратковременный и, наверное, уже должен закончится. Потому что мы понимали, что в покое они нас не оставят и этими санкциями будут подпитывать», – заявил Лукашенко.

«Динамика показателей положительная, по первому полугодию работы экспорт транспортных услуг составил 19% к уровню прошлого года», – отметил министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко.

«На 19% вы добавили? Ну, если вы выдержите этот темп до конца года, то будете просто молодцы», – ответил президент Республики Беларусь.

Президент добавил: необходимо обратить внимание на дороги местного значения. Важно, чтобы до каждого агрогородка можно было доехать с комфортом.



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Теги: Минск
 
 
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Из-за санкций Запада соседняя Литва заявила о приостановке транзита через Клайпеду калийных удобрений.
 
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