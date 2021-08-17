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В Беларуси появились кредиты на электромобили из Европы и США. Разбирались с условиями
Источник материала: Myfin
Как получить кредит на покупку электрокара за границей?
Некоторые условия этого автокредита обычны для подобных продуктов, другие по-своему уникальны.
Общие параметры:
Но поскольку автомобиль, который будет покупаться, находится не в Беларуси и выбирается дистанционно, то и получение кредита будет отличаться от стандартного похода в банк с документами.
В плане оформления страховок, банк может порекомендовать посредников из числа своих партнеров, но также вы можете выбрать страховщика самостоятельно.
Важный момент: если вы планируете покупать электромобиль в США, то следует заранее уточнить, с каким американским банком работает выбранный вами белорусский посредник. Например, сейчас БТА Банк переводит деньги лишь в четыре американских банка (о них сообщат заранее). С покупкой из Европы таких ограничений нет.
Если вы покупаете поврежденный автомобиль, то его предварительно ремонтируют и приводят в надлежащее состояние, а затем уже происходит процедура постановки на учет, оформление залога и так далее.
Кроме этого, на сайте БТА Банка обещана помощь в доставке, таможенной очистке и оформлении. То есть, за дополнительные деньги можно купить электрокар за границей по системе «все включено»
Сколько все это стоит?
Чтобы узнать цену и выгоду нового кредита, разберемся, за что клиент платит по кредитному продукту и какие есть обязательные параллельные платежи.
Точно сосчитать все это можно для конкретной машины, но только проценты и комиссии складываются в 28,41%.
Кроме этого, независимо от того, берете вы кредит или нет, вы платите:
Как понять выгоду такого кредита?
Других подобных автокредитов на отечественном рынке сейчас нет. Сравнивать его с недавно
Если же вариант от БТА Банка вам по каким-то причинам не подходит, то купить электромобиль за рубежом получится только за счет потребительского кредита. И только такого, где у клиента есть полная свобода распоряжения заемными средствами.
Выбор
Сравним переплату в случае, если нам нужен кредит на сумму порядка 30 тысяч рублей:
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