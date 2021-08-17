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В Беларуси появились кредиты на электромобили из Европы и США. Разбирались с условиями

17.08.2021 07:13 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

В Беларуси появились кредиты на электромобили из Европы и США. Разбирались с условиями
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Как получить кредит на покупку электрокара за границей?

Некоторые условия этого автокредита обычны для подобных продуктов, другие по-своему уникальны.

Общие параметры:

  • срок кредитования – до 7 лет;
  • обязательный взнос из личных средств клиента – 10%;
  • ставка фиксированная – 19% годовых.

Но поскольку автомобиль, который будет покупаться, находится не в Беларуси и выбирается дистанционно, то и получение кредита будет отличаться от стандартного похода в банк с документами.

  • сначала стоит предварительно обратиться в банк и рассчитать доступную сумму кредита;
  • затем нужно определиться с организацией-посредником (она должна быть зарегистрирована в Беларуси), которая организует покупку электромобиля на зарубежной площадке;
  • посредник покупает для клиента машину и выдает инвойс для оплаты;
  • с этим инвойсом покупатель автомобиля идет в БТА Банк и подписывает кредитный договор;
  • БТА Банк переводит деньги зарубежному продавцу, а покупатель – первый взнос;
  • одновременно машина страхуется на период доставки:
  • когда автомобиль прибывает в Беларусь, то он проходит таможенное оформление и затем ставится на учет в ГАИ;
  • после этого электрокар оформляется в залог, также заключается договор КАСКО.

В плане оформления страховок, банк может порекомендовать посредников из числа своих партнеров, но также вы можете выбрать страховщика самостоятельно.

Важный момент: если вы планируете покупать электромобиль в США, то следует заранее уточнить, с каким американским банком работает выбранный вами белорусский посредник. Например, сейчас БТА Банк переводит деньги лишь в четыре американских банка (о них сообщат заранее). С покупкой из Европы таких ограничений нет.

Если вы покупаете поврежденный автомобиль, то его предварительно ремонтируют и приводят в надлежащее состояние, а затем уже происходит процедура постановки на учет, оформление залога и так далее.

Кроме этого, на сайте БТА Банка обещана помощь в доставке, таможенной очистке и оформлении. То есть, за дополнительные деньги можно купить электрокар за границей по системе «все включено»

Сколько все это стоит?

Фото: Myfin.by

Чтобы узнать цену и выгоду нового кредита, разберемся, за что клиент платит по кредитному продукту и какие есть обязательные параллельные платежи.

  • БТА Банку заемщик платит 19% от суммы кредита;
  • собственными деньгами при этом нужно внести не менее 10% от стоимости электрокара;
  • за перевод денег зарубежному продавцу: 6% от суммы кредита и 0,5% от первого взноса;
  • 0,36% от полной цены машины за ее страховку в пути;
  • за страхование КАСКО – примерно 2-3% (зависит от машины и страховой организации);

Точно сосчитать все это можно для конкретной машины, но только проценты и комиссии складываются в 28,41%.

Кроме этого, независимо от того, берете вы кредит или нет, вы платите:

  • за доставку и услуги организации-посредника (в зависимости от условий конкретной компании);
  • за оформление документов по прибытии машины в Беларусь.

Как понять выгоду такого кредита?

Других подобных автокредитов на отечественном рынке сейчас нет. Сравнивать его с недавно анонсированным кредитом БПС-Сбербанка на электромобили тоже нельзя: там речь идет о покупке конкретной машины – Geely. Не подойдут и другие автокредиты, в том числе на приобретение подержанного авто. Их оформляют на машины уже стоящие на учете в Беларуси. Это же касается лизинга.

Если же вариант от БТА Банка вам по каким-то причинам не подходит, то купить электромобиль за рубежом получится только за счет потребительского кредита. И только такого, где у клиента есть полная свобода распоряжения заемными средствами.

Выбор потребительских кредитов сегодня достаточно велик, наш сервис находит сразу предлагает 76 продуктов. Выбираем те, что можно взять на срок до 7 лет, остается 10 вариантов. Убираем из списка кредиты по картам рассрочки и целевые кредиты. Остаются варианты под 28% годовых и выше, а если заявить сумму больше 15 000 руб., то их будет всего три.

Источник pixabay.com

Сравним переплату в случае, если нам нужен кредит на сумму порядка 30 тысяч рублей:

  • Потребительский кредит на 7 лет под 28% годовых это переплата порядка 130% к взятой сумме за весь период.
  • Рассматриваемый кредит БТА Банка из расчета 19%, дает переплату меньше 82% за весь период. Остальные платежи и комиссии взимаются однократно и составляют порядка 9-10%. Добавим их к общей сумме, выйдет порядка 92%. То есть, все равно дешевле, чем кредит без каких-либо условий. А остальные услуги придется оплачивать и при покупке по кредиту, и за собственные деньги.

 
 
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