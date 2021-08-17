От границы до репрессий: Науседа и Зеленский обсудили ситуацию с Беларусью

Кризис на литовско-белорусской границе и усиление репрессий против гражданского общества в Беларуси были среди тем состоявшегося 16 августа телефонного разговора президентов Литвы Гитанаса Науседы и Украины Владимира Зеленского.



Фото носит иллюстративный характер

По сообщению пресс-службы украинского лидера, Науседа выразил благодарность за передачу гуманитарной помощи для защиты литовской границы — колючей проволоки, первая партия которой прибыла 14 августа в соответствии с указом Зеленского от 3 августа. Президент Литвы отметил, что удалось добиться «относительной стабилизации ситуации».

Как отмечает пресс-группа Науседы, тот подчеркнул, что нынешнее миграционное давление на Литву является гибридной атакой белорусского режима на страну и Евросоюз в целом, мигранты используются как инструмент политических манипуляций, активно используются пропаганда и дезинформация.

По информации литовского руководителя, за последние недели пограничники выдворили около 1.500 нелегалов, идет мобилизация ресурсов для возведения физического барьера на границе, украинская колючая проволока пойдет на оборудование 100-километрового участка.

Науседа «обратил внимание украинского лидера на усиливающееся преследование оппонентов белорусского режима и представителей гражданского общества, в том числе за границей, и на необходимость консолидации белорусской диаспоры».

Стороны обсудили вызовы, которые несут дезинформация и пропаганда, распространяемые «недемократическими государствами», и «общие инструменты борьбы с этой проблемой».