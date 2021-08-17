НАСА: к Земле приближается астероид, диаметр которого составляет 1,37 км

Американское космическое агентство предупредило о приближении к Земле потенциально опасного астероида 2016AJ193.



Фото: travelask.ru

Специалисты открыли это небесное тело пять лет назад. Небесное тело движется со скоростью 26 км/сек.

Ожидается, что максимально близко к нашей планете (около 3,4 млн км) астероид приблизится 21 августа.