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НАСА: к Земле приближается астероид, диаметр которого составляет 1,37 км

17.08.2021 07:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Американское космическое агентство предупредило о приближении к Земле потенциально опасного астероида 2016AJ193.

НАСА: к Земле приближается астероид, диаметр которого составляет 1,37 км
Фото: travelask.ru

Специалисты открыли это небесное тело пять лет назад. Небесное тело движется со скоростью 26 км/сек.

Ожидается, что максимально близко к нашей планете (около 3,4 млн км) астероид приблизится 21 августа.

 

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Американское космическое агентство предупредило о приближении к Земле потенциально опасного астероида 2016AJ193.
 
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