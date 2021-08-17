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НАСА: к Земле приближается астероид, диаметр которого составляет 1,37 км
Источник материала: Навiны
Американское космическое агентство предупредило о приближении к Земле потенциально опасного астероида 2016AJ193.
Специалисты открыли это небесное тело пять лет назад. Небесное тело движется со скоростью 26 км/сек.
Ожидается, что максимально близко к нашей планете (около 3,4 млн км) астероид приблизится 21 августа.
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Американское космическое агентство предупредило о приближении к Земле потенциально опасного астероида 2016AJ193.
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