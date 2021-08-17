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Гран-при по фигурному катанию в Китае отменили из-за коронавируса
Источник материала: Партизан
Международный союз конькобежцев (ISU) объявляет об отмене этапа Гран-при по фигурному катанию в Чунцине (Китай).
"К сожалению, ввиду ограниченного количества международных рейсов во все въездные города Китая и соответствующих профилактических ограничений в COVID-19 концепция "пузыря" не может быть реализована", - говорится в заявлении ISU, текст которого размещен на сайте организации,
Этап Гран-при в Чунцине должен был пройти с 4 по 7 ноября.
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Международный союз конькобежцев (ISU) объявляет об отмене этапа Гран-при по фигурному катанию в Чунцине (Китай).
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