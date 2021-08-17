Гран-при по фигурному катанию в Китае отменили из-за коронавируса

"К сожалению, ввиду ограниченного количества международных рейсов во все въездные города Китая и соответствующих профилактических ограничений в COVID-19 концепция "пузыря" не может быть реализована", - говорится в заявлении ISU, текст которого размещен на сайте организации,interfax.by.