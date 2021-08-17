ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белстат засекретил статистику на 14,5 миллиардов долларов

17.08.2021 07:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Одним из ответов Минска на санкции стало то, что впервые в полугодовом отчете Белстат не опубликовал статистику по десяткам товарам. Пропали пять разделов, совокупный экспорт по которым в 2020 году составил 14,5 млрд долларов.

Белстат засекретил статистику на 14,5 миллиардов долларов
Во всех исчезнувших разделах присутствуют физические и денежные объемы поставок и страны назначения экспорта-импорта товаров, которые так или иначе затронули или могут затронуть секторальные и индивидуальные санкции, введенные в отношении белорусских отраслей и компаний Евросоюзом, США и другими странами.

В частности, пишет Ежедневник, в разделе V «Минеральные продукты» до недавнего времени обнародовались данные по экспортно-импортным поставкам нефти и нефтепродуктов, в разделе VI «Продукция химической и связанной с ней отраслей промышленности» - по калийным и прочим удобрениям.

Нет больше на официальном сайте во внешнеторговой статистике Белстата раздела VII «Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них», раздела XVI «Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности» и раздела XVII «Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование».

В разделе VII, например, фигурировала внешнеторговая статистика, в том числе, по шинам «Белшины», которая с лета этого года вновь находится под санкциями США. В разделе XVI присутствует информация по продукции того же ВПК, а в разделе XVII освящается внешняя активность автомобилестроительных предприятий, включая МЗКТ и БелАЗ.

Так как указанные разделы внешнеторговой статистики распространяются на гораздо большую массу продукции, то и она исчезла из поля зрения аналитиков и общества. Теперь, если возникнет интерес, невозможно также узнать, сколько было продано-куплено мыла, шампуней, спичек, контрацептивов, плугов и борон, холодильников, велосипедов и десятков других товаров.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одним из ответов Минска на санкции стало то, что впервые в полугодовом отчете Белстат не опубликовал статистику по десяткам товарам. Пропали пять разделов,...
 
Новости дня
Новости разные
 
От границы до репрессий: Науседа и Зеленский обсудили ситуацию с Беларусью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.08.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by